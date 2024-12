Khánh Hòa lên phương án sáp nhập nhiều sở, ngành

Ngày 10-12, Tỉnh ủy Khánh Hòa tổ chức hội nghị lần thứ 12 đã thảo luận và cho ý kiến đối với các nội dung như báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2024 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2025; Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2024 và dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2025, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021 - 2025,…

Tăng trưởng kinh tế Khánh Hòa năm 2024 đạt nhiều kết quả ấn tượng

Theo báo cáo của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh Khánh Hòa, năm 2024, kinh tế - xã hội của tỉnh Khánh Hòa tiếp tục phát triển ổn định. Ước tính, tỉnh có 22/22 chỉ tiêu kinh tế - xã hội đều đạt và vượt so với kế hoạch đề ra. Nổi bật, tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) năm 2024 ước tăng 10,16% so với năm 2023, vượt kế hoạch (tăng 8,1%); tổng kim ngạch xuất khẩu ước đạt 2 tỷ USD (kế hoạch 1,87 tỷ USD), tăng 14% so với năm 2023 và vượt 7% so với kế hoạch.

Du lịch đạt mức tăng trưởng ấn tượng với doanh thu ước đạt 52.271 tỷ đồng, tăng 53,9% so với năm 2023, đón 10,6 triệu lượt khách, tăng 45,5% so với năm 2023, trong đó hơn 4,5 triệu lượt khách quốc tế, tăng hơn 90%; thu ngân sách nhà nước ước đạt 20.073 tỷ đồng (kế hoạch 16.687 tỷ đồng), tăng 11,6% so với năm 2023 và vượt 20,3% kế hoạch; mức giảm tỷ lệ hộ nghèo ước đạt 0,7% (kế hoạch 0,48%)...

Ông Nghiêm Xuân Thành, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa nhấn mạnh, trong năm 2024, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh đạt nhiều kết quả tích cực, đời sống vật chất, tinh thần của người dân ngày được nâng cao; hệ thống chính trị tiếp tục được củng cố, kiện toàn; an ninh quốc phòng trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Đặc biệt, tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh tiếp tục giữ hai con số, thu ngân sách đạt kết quả ấn tượng.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả nổi bật đạt được, kinh tế của tỉnh vẫn còn có hạn chế như: Tăng trưởng kinh tế và thu ngân sách của tỉnh chưa thật sự bền vững, các động lực tăng trưởng mới chưa được khơi thông, giải ngân vốn đầu tư công còn chậm, công tác thu hút đầu tư, phát triển doanh nghiệp còn hạn chế...

Theo đó, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa Nghiêm Xuân Thành đề nghị, trên cơ sở các báo cáo về kinh tế - xã hội, công tác tổ chức xây dựng Đảng, các đại biểu tham dự hội nghị xuất phát từ thực tế, phát huy cao tinh thần trách nhiệm, tập trung nghiên cứu, thảo luận cho ý kiến trọng tâm, trọng điểm, làm sâu sắc thêm những kết quả đạt được; đi sâu vào những hạn chế, nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan, từ đó đề xuất các phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới.

Cùng ngày, ông Nguyễn Thanh Hà, Chánh Văn phòng UBND tỉnh Khánh Hòa cho biết, đã có kết luận của chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp bàn phương án sắp xếp tổ chức bộ máy khối chính quyền địa phương tỉnh Khánh Hòa.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa yêu cầu các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, thực hiện ngay việc sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy theo yêu cầu của Nghị quyết số 56-NQ/TW ngày 25-11-2024 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; các chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, đảm bảo bám sát định hướng sắp xếp theo yêu cầu của Ban Chỉ đạo Trung ương.

Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa yêu cầu các cơ quan, đơn vị thuộc diện phải sắp xếp chủ động rà soát sắp xếp đầu mối bên trong (phòng, ban, trung tâm, chi cục); đảm bảo giảm 10-15% đầu mối, phù hợp với tình hình, đặc điểm của từng cơ quan, đơn vị, địa phương trên tinh thần tinh gọn, không chồng chéo, trùng lắp nhiệm vụ, không duy trì mô hình cấp trung gian.

Khẩn trương xây dựng các đề án sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế liên quan đến ngành mình, hoàn thành trước ngày 20-12.

Dự kiến các sở sẽ sáp nhập gồm: Sở KH-ĐT với Sở Tài chính, Sở Xây dựng với Sở GTVT, Sở NN-PTNT với TN-MT; Sở VH-TT với Sở Du lịch; Sở KH-CN với Sở TT-TT, Sở Nội vụ với Sở LĐTB-XH.

Sở LĐTB-XH chuyển giao các chức năng, nhiệm vụ liên quan cho Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Y tế, Ban Dân tộc; Sở Ngoại vụ sáp nhập vào Văn phòng UBND tỉnh; Ban Dân tộc sáp nhập với Sở Nội vụ.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông sáp nhập với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn.

Tỉnh Khánh Hòa giao Sở Nội vụ chủ trì hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc việc xây dựng Đề án sắp xếp các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp công lập, các ban chỉ đạo, tổ chức phối hợp liên ngành, các tổ chức hội đặc thù, trên địa bàn tỉnh; hoàn thành trước ngày 31-12-2024. Với việc sắp xếp các cấp ủy, tổ chức đảng, Sở Nội vụ chủ trì tham mưu thực hiện ngay sau khi có chỉ đạo của Tỉnh ủy theo hướng dẫn của Ban Chỉ đạo Trung ương.

Bên cạnh đó, Khánh Hòa yêu cầu UBND các huyện, thị xã, thành phố chủ động rà soát, xây dựng phương án sắp xếp ngay các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp công lập theo định hướng, phương án của Trung ương và của tỉnh; hoàn thành trước ngày 15-12-2024.

TRƯƠNG NHÂN