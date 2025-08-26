Khánh Hòa tiếp tục miễn phí sữa cho trẻ miền núi

Trẻ mầm non tại các xã miền núi mới sáp nhập trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa sẽ tiếp tục được thụ hưởng đề án Sữa học đường từ tháng 9-2025 đến hết năm 2030.

Trẻ Mầm non Vành Khuyên, xã Khánh Sơn tham gia hoạt động ngoại khóa. Ảnh minh họa: V.K

Ngày 26-8, ông Đỗ Hữu Quỳnh, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Khánh Hòa, cho biết các trường mầm non công lập và các cơ sở giáo dục mầm non độc lập tư thục, thuộc phạm vi quản lý của UBND các xã mới sáp nhập, sẽ tiếp tục được thụ hưởng đề án Sữa học đường từ tháng 9-2025 đến hết năm 2030, theo Nghị quyết số 130 ngày 14-12-2023 của HĐND tỉnh Khánh Hòa.

Theo ông Đỗ Hữu Quỳnh, sau hơn 1 năm thực hiện đề án (từ tháng 5-2024 đến nay), đã có hơn 5.700 trẻ em mầm non đến trường tại hai huyện Khánh Sơn và Khánh Vĩnh (cũ) được uống sữa, tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng thể nhẹ cân và thấp còi giảm rõ rệt (bình quân giảm 11-19%). Sức khỏe trẻ được cải thiện, các em hứng thú đến trường hơn, điều đó góp phần vào tỷ lệ huy động trẻ ra lớp trên các địa bàn đạt và vượt chỉ tiêu.

“Để tiếp tục triển khai hiệu quả đề án trong năm học 2025-2026, trong bối cảnh các xã vừa sáp nhập, Sở đã đề nghị UBND các xã sớm ban hành kế hoạch và triển khai thực hiện đề án Sữa học đường cho trẻ em mầm non trên địa bàn”, ông Đỗ Hữu Quỳnh cho hay.

Theo đề án Sữa học đường giai đoạn 2024 - 2030, toàn bộ trẻ của 24 trường (tại các xã Khánh Sơn, Tây Khánh Sơn, Đông Khánh Sơn, Khánh Vĩnh, Nam Khánh Vĩnh, Trung Khánh Vĩnh, Tây Khánh Vĩnh) được uống sữa miễn phí 9 tháng/năm học (trừ 3 tháng hè), 5 lần/tuần.

Kinh phí thực hiện đề án này là hơn 61,5 tỷ đồng, trong đó ngân sách tỉnh hỗ trợ 75% (46,1 tỷ đồng), doanh nghiệp cung cấp sữa hỗ trợ 25% (hơn 15,3 tỷ đồng) bảo đảm 100% trẻ mầm non được uống sữa miễn phí tại trường.

HIẾU GIANG