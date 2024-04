Khánh thành tượng đài V.I.Lenin tại TP Vinh

Sáng 16-4, tại TP Vinh, nhân dịp kỷ niệm 154 năm ngày sinh V.I.Lenin (22-4-1870 – 22-4-2024), UBND tỉnh Nghệ An phối hợp chính quyền tỉnh Ulyanov (Liên bang Nga) tổ chức Lễ khánh thành tượng đài V.I.Lenin.

Các đại biểu cắt băng khánh thành tượng đài V.I.Lenin

Tượng đài V.I.Lenin được đặt tại khuôn viên rộng 1.036,5m2, nơi giao nhau giữa Đại lộ V.I.Lenin và đường Nguyễn Phong Sắc (TP Vinh). Tượng có trọng lượng 4,5 tấn, chiều cao 3,6m, chất liệu bằng đồng nguyên chất. Mặt trước bệ tượng khắc tên "V.I.LENIN, 1870-1924", mặt sau khắc dòng chữ "Biểu tượng của tình hữu nghị Việt - Nga" bằng tiếng Nga và tiếng Việt.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Bùi Đình Long, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An cho biết, đây là sự kiện có ý nghĩa văn hóa sâu sắc trong quan hệ hữu nghị giữa hai tỉnh Nghệ An và Ulyanov nói riêng, Việt Nam và Liên bang Nga nói chung. Tượng V.I.Lenin là công trình văn hóa thấm đượm tình cảm tốt đẹp mà chính quyền và người dân tỉnh Ulyanov trao tặng cho chính quyền và nhân dân tỉnh Nghệ An.

Đại diện chính quyền tỉnh Ulyanov trao Văn bản trao tặng tượng V.I.Lenin cho đại diện UBND tỉnh Nghệ An

Ông Kabanov Oleg Vladimirovich, Đại diện toàn quyền của Thống đốc tỉnh Ulyanov trong Chính phủ Liên bang Nga bày tỏ: “Tượng đài được khánh thành sẽ đánh dấu một cột mốc mới trong quan hệ giữa tỉnh Ulyanov và tỉnh Nghệ An. Hơn thế nữa, đây còn là sự kiện mở ra một trang mới trong lịch sử quan hệ giữa hai nước Nga và Việt Nam. Ngày hôm nay ở đây, chúng ta được cùng nhau chứng kiến một sự kiện lịch sử mang tầm quốc tế”.

Các đại biểu tham dự lễ khánh thành tượng đài V.I.Lenin

Trước đó, tháng 6-2017, chính quyền và nhân dân tỉnh Ulyanov (Liên bang Nga) đã quan tâm, tạo điều kiện tốt nhất để tỉnh Nghệ An triển khai xây dựng và khánh thành tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh tại thành phố Ulyanov. Đây là công trình có ý nghĩa hết sức to lớn, thể hiện tình cảm của nhân dân tỉnh Nghệ An, tỉnh Ulyanov và bà con cộng đồng người Việt Nam sinh sống tại tỉnh Ulyanov đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh.

DUY CƯỜNG