Huế: Không để xảy ra tình trạng chặt chém du khách trong dịp lễ

Video bắn súng thần công trên Kỳ đài Huế phục vụ người dân và du khách tham quan:

Ngày 30-4, đông đảo du khách trong và ngoài nước nô nức đến Huế tham quan, thưởng thức các hoạt động văn hóa, ẩm thực và du lịch nghỉ dưỡng đặc sắc kết hợp giữa giá trị di sản truyền thống cùng các lễ hội hiện đại.

Đông đảo du khách đến tham quan Di sản Huế trong ngày 30-4

Tại Đại nội Huế với kiến trúc cổ kính, không gian trang nghiêm và giá trị văn hóa lịch sử đặc sắc mang đến cho du khách nhiều trải nghiệm thú vị. Nhiều du khách khoác lên mình tà áo dài để chụp ảnh lưu niệm. Đồng thời, thưởng thức nghệ thuật truyền thống như ca Huế, Nhã nhạc cung đình; chiêm ngưỡng cây kiểng, đá cảnh ở vườn Cơ Hạ, phong lan ở vườn Thiệu Phương,...

Qua thống kê lượng khách đặt phòng tại các cơ sở lưu trú và tổng hợp các số liệu liên quan, trong dịp lễ 30-4 và 1-5, du lịch Huế dự ước đón hơn 300.000 lượt khách. Tổng doanh thu du lịch ước tính khoảng trên 600 tỷ đồng; công suất phòng khách sạn ước đạt trên 96%...

Để phục vụ du khách, Huế tổ chức hàng loạt sự kiện, hoạt động như: Chương trình Huế - Kinh đô ẩm thực diễn ra tại công viên Thương Bạc; Triển lãm “Không gian du lịch, di sản văn hóa, danh thắng và sản phẩm thủ công truyền thống Việt Nam” diễn ra tại Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh TP Huế; “Chợ quê ngày hội” tại điểm du lịch cộng đồng Cầu ngói Thanh Toàn (thị xã Hương Thủy) cùng nhiều chương trình, hoạt động khác.

Du khách thưởng thức các món ăn tại chương trình Huế - Kinh đô ẩm thực diễn ra từ ngày 29-4 đến 2-5 tại công viên Thương Bạc, TP Huế

Đại diện Sở Du lịch TP Huế cho biết, nhằm phục vụ người dân và du khách trong dịp nghỉ lễ 30-4 và 1-5 một cách chu đáo và an toàn, ngành du lịch Huế chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng triển khai đồng bộ nhiều giải pháp và kế hoạch kích cầu du lịch như: Tăng cường công tác đảm bảo an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, kiểm soát giá cả dịch vụ, cũng như tổ chức các hoạt động vui chơi giải trí… hấp dẫn, đáp ứng nhu cầu tham quan, nghỉ dưỡng của người dân và du khách.

Nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật tổ chức tại TP Huế để phục vụ người dân và du khách

Lượng khách về Huế dịp lễ rất đông, nguy cơ tình trạng “chặt chém”, tăng giá phòng, dịch vụ, đặc biệt ở các dịch vụ ăn uống, vận chuyển, lưu trú tự phát hoặc các điểm du lịch tự quản... có thể xảy ra. Để kiểm soát tình trạng này, ngành du lịch Huế triển khai đồng bộ các giải pháp, gồm: Triển khai đến các đơn vị kinh doanh du lịch về việc đảm bảo an ninh an toàn và chất lượng dịch vụ; đăng ký giá, niêm yết công khai giá và bán đúng giá niêm yết; chấp hành các quy định về bảo vệ trật tự xã hội, đảm bảo an ninh, an toàn, phòng chống cháy nổ, vệ sinh môi trường.

Phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra liên ngành trước và trong dịp lễ tại đơn vị kinh doanh du lịch (cơ sở lưu trú, dịch vụ ăn uống, vui chơi giải trí, điểm tham quan, phương tiện vận chuyển du khách...) về việc đảm bảo an ninh an toàn và chất lượng dịch vụ, giá cả. Công khai và vận hành hiệu quả đường dây nóng của ngành Du lịch địa phương (số điện thoại 0234.3828288) trong công tác tiếp nhận, xử lý nhanh chóng các ý kiến phản ánh, kiến nghị để tạo niềm tin cho người dân và du khách.

VĂN THẮNG