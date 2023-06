Khen thưởng cá nhân, tập thể trong cao điểm nước rút cấp CCCD

Ngày 9-6, Công an TPHCM tổ chức hội nghị đánh giá tình hình, kết quả triển khai cao điểm nước rút thu nhận hồ sơ cấp căn cước công dân (CCCD), tài khoản định danh điện tử được triển khai từ ngày 9 đến hết ngày 31-5-2023 vừa qua.

Cụ thể, Công an TPHCM cơ bản đã hoàn thành chỉ tiêu cấp CCCD gắn chip điện tử đối với 115.828 trường hợp, đạt tỉ lệ 99,33% chỉ tiêu do Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (C06, Bộ Công an) phân công.

Phát biểu tại hội nghị, Thiếu tướng Lê Hồng Nam biểu dương tinh thần làm việc của tất cả cán bộ chiến sĩ, đặc biệt là các tập thể cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong đợt thi đua cao điểm này.

Giám đốc Công an TPHCM yêu cầu các đơn vị tiếp tục thực hiện nghiêm các giải pháp phù hợp để đảm bảo hoàn thành thu nhận hồ sơ cấp CCCD còn lại ở thành phố trước ngày 15-6-2023.

Công an TPHCM đã khen thưởng 61 tập thể và 742 cá nhân đạt thành tích xuất sắc. Dịp này, Công an TPHCM cũng phát động chiến dịch kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức 2.