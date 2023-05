Phần mềm ứng dụng tiện ích CCCD ở chung cư phát huy hiệu quả

Theo đó, quận 10 có nhiều chung cư tầng cao và thời gian qua công tác quản lý cư dân sống trong các khu chung cư gặp nhiều khó khăn. Công an quận 10 nhận thấy sự cần thiết phải xây dựng một cơ chế quản lý di biến động dân cư phù hợp đối với các chung cư cao tầng nên đã chủ động nghiên cứu và mạnh dạn thí điểm phần mềm “CAQ10-QLHC-PCTP”.

Từ ngày 30-4, Công an quận 10 triển khai thí điểm phần mềm “CAQ10-QLHC-PCTP” tại Tòa nhà Jasmine 1-2 Khu đô thị Hà Đô (phường 12). Sau gần 1 tháng thực hiện thí điểm, phần mềm trên bước đầu cho thấy nhiều kết quả thực tiễn tích cực, được cộng đồng dân cư tại đây đánh giá cao về sự nhanh chóng, thuận lợi trong thủ tục khai báo thông tin, cũng như tạo được cảm giác an toàn, an ninh hơn so với trước đây.

Thông qua phần mềm, mỗi người dân có thể hoàn tất việc đăng ký cư trú trong khoảng thời gian chưa đến 10 giây, chỉ với một thao tác quét mã QR trên thẻ CCCD gắn chíp hoặc trên ứng dụng định danh điện tử VNeID đã cài đặt trên điện thoại.