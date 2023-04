Khen thưởng lực lượng công an bắt giám đốc giết nữ kế toán ở Bình Dương

Chiều 1-4, ông Đỗ Việt Hưng, Chủ tịch UBND TP Pleiku (tỉnh Gia Lai) đã trao quyết định khen thưởng đột xuất tập thể và cá nhân thuộc Công an TP Pleiku vì có thành tích bắt đối tượng Yang Zhong Wu (47 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH Vinh Nhuận, nghi phạm sát hại nữ kế toán tại Bình Dương).

Theo đó, Chủ tịch UBND TP Pleiku đã tặng giấy khen cùng 10 triệu đồng cho tập thể Công an TP Pleiku; trao giấy khen cho 5 cá nhân thuộc Công an TP Pleiku.

Khoảng 20 giờ 30 ngày 30-3, từ thông tin của các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Gia Lai về việc Yang Zhong Wu đang lẩn trốn trên địa bàn, Công an TP Pleiku đã triển khai các đơn vị rà soát, xác minh những trường hợp có dấu hiệu nghi vấn.

Đến hơn 21 giờ ngày 30-3, tổ tuần tra 141, Đội Cảnh sát giao thông, trật tự Công an TP Pleiku phát hiện đối tượng có nhiều đặc điểm giống thông tin của Yang Zhong Wu do Công an tỉnh Bình Dương cung cấp xuất hiện tại cửa hàng quần áo (địa chỉ số 1 Lê Duẩn, phường Phù Đổng), nên đã nhanh chóng báo cáo Công an TP Pleiku phối hợp bắt giữ.

Khi phát hiện mình đã bị lộ, đối tượng Wu đã chạy vào kho hàng của cửa hàng quần áo để trốn. Tuy nhiên, lực lượng công an đã sớm phát hiện và bắt giữ đối tượng. Tại hiện trường, lực lượng công an thu giữ tang vật gồm số tiền hơn 700 triệu đồng, 2 điện thoại di động.

Đối tượng Yang Zhong Wu khai nhận do có mâu thuẫn với chị L.T.M. (nhân viên công ty) nên hai bên xảy ra mâu thuẫn, cãi vã. Yang Zhong Wu đã có hành vi giết người đối với chị M. ở thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương. Gây án xong, đối tượng rời khỏi hiện trường, sau đó bỏ xe rồi bắt xe khác lên TP Pleiku lẩn trốn.