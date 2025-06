Khó khăn là thử thách để phát huy sáng tạo

Anh Nguyễn Hoàng Thắng (bên phải) cùng đồng nghiệp thực hiện công trình thanh niên lắp đặt đèn năng lượng mặt trời cho các tuyến hẻm

Khắc phục các “điểm nghẽn”

Vinh dự là 1 trong 51 gương được tuyên dương “Người thợ trẻ giỏi” toàn quốc năm 2025, anh Nguyễn Hoàng Thắng, kỹ sư Tổ kỹ thuật tổng hợp, Đội bảo trì Nhị thứ, Công ty Lưới điện cao thế TPHCM (thuộc Tổng Công ty Điện lực TPHCM), chia sẻ, đây là động lực để anh cùng đồng nghiệp cống hiến nhiều hơn. Từ khi bắt đầu vào làm việc trong ngành điện, anh Thắng luôn cố gắng hoàn thành tốt nhất công việc được giao. Khi nhìn thấy những “điểm nghẽn” trong công việc, anh và đồng nghiệp luôn trăn trở tìm cách giải quyết.

“Tôi may mắn được đồng nghiệp chỉ dẫn, góp ý, tạo điều kiện để phát huy năng lực. Trong hầu hết các sáng kiến của mình, tôi đều thực hiện cùng đồng nghiệp để các cải tiến được hoàn chỉnh nhanh nhất”, anh Thắng bày tỏ. Một trong những sáng kiến do anh Thắng chủ trì thực hiện đang được ứng dụng rộng rãi là sáng kiến xây dựng bộ dụng cụ kiểm tra cổng kết nối đo xa cho các loại điện kế Landis, Geinus, Eslter… (và các loại điện kế khác) phục vụ công tác chuẩn bị lắp đặt điện kế lên lưới điện, được thực hiện vào năm 2023. Nhắc đến sáng kiến này, anh Thắng cho biết, năm 2019, anh xây dựng một sáng kiến nhỏ dự thi tại hội thi do tổng công ty tổ chức. Sau đó, nhận thấy sáng kiến khả thi nên anh và đồng nghiệp nghiên cứu triển khai mở thêm.

Theo anh Thắng, trong quá trình làm việc, công nhân gặp tình trạng điện kế mất kết nối dữ liệu. Đây là thiết bị nhập khẩu, giá thành cao, phải chờ nhà cung cấp nên ảnh hưởng đến sản lượng truyền tải điện. Sáng kiến bộ dụng cụ kiểm tra cổng kết nối đo xa cho các loại điện kế được sử dụng lưu động ở hiện trường đã giúp chẩn đoán các hư hỏng, giúp việc vận hành các trạm biến áp không phụ thuộc vào thiết bị nhập khẩu và không khiến việc thi công bị gián đoạn.

Từng tham gia thi công đường dây 500kV mạch 3 Quảng Trạch - Phố Nối trong những ngày hè thời tiết khắc nghiệt, địa hình phức tạp, anh Thắng chia sẻ, đây là thử thách lớn, giúp anh và các đoàn viên, thanh niên công nhân học tập, nâng cao trình độ. “Từ thực tế công việc, khi thấy khó khăn, chưa an toàn, chưa hoàn chỉnh thì mình mạnh dạn đưa ra các ý tưởng. Tôi nghĩ, người trẻ thì phải dấn thân vào công việc nhiều hơn để học hỏi và sáng tạo”, anh Thắng tâm sự.

Tạo thói quen đưa ra cải tiến

Hơn 8 năm làm việc tại Công ty TNHH Juki Việt Nam (100% vốn Nhật Bản, tại Khu chế xuất Tân Thuận, quận 7, TPHCM), mỗi năm anh Đào Nhật Tân có từ 20-30 sáng kiến, cải tiến giúp công việc tốt hơn và làm lợi cho doanh nghiệp. Trong các sáng kiến ấy, anh tâm đắc nhất là sáng kiến “Giảm tỷ lệ sửa chữa hàng quạt vịt/chân vịt”. Theo anh Tân, trước đây tỷ lệ sản phẩm lỗi quạt vịt phải sửa chữa khá cao khiến thời gian sản xuất kéo dài. Đặc biệt, khi sản lượng đơn hàng tăng, số lượng sửa chữa nhiều dẫn đến áp lực về mặt thời gian giao hàng, nhân lực không đủ thực hiện. Trăn trở về điều này, anh Tân và đồng nghiệp tìm giải pháp giảm tỷ lệ phải sửa chữa. Sáng kiến của anh đã giúp tăng tỷ lệ hiệu quả công việc, giúp khách hàng hài lòng về sản phẩm.

“Qua quá trình làm việc, thấy vấn đề nào còn chưa tốt, năng suất chưa đạt, tôi tìm cách làm cho tốt hơn, giúp công việc trôi chảy. Đặc biệt, làm trong ngành công nghiệp nặng với nhiều nguy cơ xảy ra tai nạn, tôi và anh em càng tư duy kịp thời phát hiện những lỗi từ nhỏ nhất để cải tiến, giúp công việc được an toàn, tránh xảy ra rủi ro. Với tôi, khi bản thân chịu khó tìm tòi, cải tiến thì chính là góp phần lan tỏa phong trào thi đua tại đơn vị”, anh Tân bày tỏ.

Nhờ đam mê sáng tạo, cải tiến, anh Tân hai lần được tham dự hội nghị chất lượng toàn cầu của tập đoàn Juki (một lần anh đoạt giải nhất). Năm 2024, anh Tân là cá nhân có sáng kiến cải tiến cao nhất toàn công ty.

Theo bà Nguyễn Thị Mỹ Linh, Phó Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH Juki Việt Nam, điều giúp người lao động tại công ty luôn có tinh thần phát huy sáng kiến, sáng tạo chính là sáng kiến dù nhỏ cũng được đơn vị ứng dụng vào thực tế, từ đó tạo thói quen cải tiến cho tất cả người lao động. Sáng kiến, cải tiến được tính vào đánh giá hoàn thành công việc nên khích lệ người lao động đưa ra cải tiến. Trong đó, nhiều công nhân mỗi năm có từ 100-200 sáng kiến, cải tiến, giúp làm lợi rất nhiều cho đơn vị.

Theo ông Phạm Chí Tâm, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động TPHCM, hàng năm các cấp công đoàn và doanh nghiệp đều phát động phong trào, hoạt động phát huy sức sáng tạo, cải tiến máy móc, thiết bị để nâng cao hiệu quả lao động sản xuất. Có thể kể đến các phong trào thi đua “Lao động giỏi - Lao động sáng tạo”, “Bàn tay vàng”, “Phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật”… Mỗi năm, người lao động có hàng chục ngàn sáng kiến, cải tiến, giúp doanh nghiệp tiết kiệm chi phí sản xuất và nâng cao năng suất lao động, từ đó tăng thu nhập cho người lao động. Nhiều sáng kiến đơn giản nhưng rất hiệu quả, xử lý những bất cập hàng ngày trong lao động, sản xuất. Các đơn vị, doanh nghiệp cần tiếp tục khơi gợi, lắng nghe, tạo điều kiện để người lao động tại cơ sở phát huy sáng kiến, cải tiến trong lao động sản xuất, qua đó lan tỏa tinh thần sáng tạo tới mọi đoàn viên, người lao động.

THÁI PHƯƠNG