Khoán và phân cấp cho địa phương về số lượng cán bộ

Tại Nghị định số 33/2023/NĐ-CP ngày 10-6 của Chính phủ quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố có nêu: Không quy định chức danh công chức Trưởng Công an xã (do đã bố trí công an chính quy ở cấp xã). Nghị định có hiệu lực từ 1-8-2023.