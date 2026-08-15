Khám phá “campus” đậm chất công nghệ của Trường Đại học CMC tại TPHCM

Nằm trong tổ hợp CMC Creative Space tại phường Tân Thuận (TPHCM), Trường Đại học CMC sở hữu một không gian học tập có phần khác biệt so với mô hình “campus”(khuôn viên hợp nhất) đại học quen thuộc. Không chỉ được đầu tư hệ thống phòng học, phòng thực hành, không gian tự học và các tiện ích phục vụ sinh viên, cơ sở Tân Thuận còn nằm giữa một hệ sinh thái công nghệ của Tập đoàn CMC.

Thư viện và khu vực tự học được bố trí để đáp ứng nhu cầu học tập cá nhân và theo nhóm

Không gian học tập theo tinh thần “AI University”

Nếu hình dung về một “campus” đại học, nhiều người có thể nghĩ đến những dãy giảng đường, thư viện hay sân trường. Nhưng tại Trường Đại học CMC cơ sở Tân Thuận, TPHCM, sinh viên học tập ngay trong CMC Creative Space – tổ hợp công nghệ của Tập đoàn CMC, với diện tích 13.133 m².

Việc Trường Đại học CMC đặt cơ sở đào tạo tại đây tạo nên một môi trường học tập có sự hiện diện của doanh nghiệp công nghệ ngay bên cạnh giảng đường.

Tại đây, hệ thống phòng học hiện đại được trang bị phục vụ hoạt động giảng dạy và học tập, cùng các phòng thực hành, phòng lab dành cho những môn học yêu cầu tăng cường trải nghiệm thực tế.

Bên cạnh đó, thư viện và khu vực tự học được bố trí để đáp ứng nhu cầu học tập cá nhân và theo nhóm. Sinh viên có thể sử dụng các không gian này để đọc tài liệu, ôn tập, làm bài tập hoặc cùng bạn bè hoàn thiện các đề án trong suốt quá trình học.

Tại Trường Đại học CMC, Trí tuệ nhân tạo (AI) được xác định là năng lực cốt lõi trong mô hình đào tạo. Nhờ cơ sở vật chất hiện đại, sinh viên liên tục được tiếp cận công nghệ mới, thực hành qua các dự án thực tế và kết nối trực tiếp với hệ sinh thái công nghệ của Tập đoàn CMC ngay trên ghế nhà trường.

Thay vì chỉ phục vụ những giờ học trên lớp, các không gian này được sử dụng cho nhiều hoạt động như học nhóm, thực hành, nghiên cứu, làm dự án và phát triển sản phẩm cá nhân.

Học đại học giữa một “hệ sinh thái công nghệ”

Một điểm đáng chú ý tại cơ sở Tân Thuận là sự hiện diện của các đơn vị thành viên CMC ngay trong cùng tổ hợp. Đây là lợi thế để Trường Đại học CMC triển khai định hướng đào tạo gắn với doanh nghiệp và thực tiễn.

Sinh viên có cơ hội tiếp cận môi trường làm việc chuyên nghiệp, tham gia các hoạt động giao lưu, workshop, tham quan doanh nghiệp và kết nối với những chuyên gia đang làm việc trong ngành. Với các chương trình đào tạo chú trọng thực hành và trải nghiệm nghề nghiệp, những hoạt động này giúp sinh viên có thêm góc nhìn về công việc thực tế ngay từ khi còn ngồi trên giảng đường.

Đặc biệt, nằm trong tổ hợp CMC Creative Space còn có Data Center Tân Thuận, được trao giải “Trung tâm dữ liệu an toàn nhất Việt Nam 2022” do IBM bình chọn. Với hệ thống hạ tầng công nghệ được đầu tư hiện đại và vận hành theo các tiêu chuẩn an toàn thông tin, Data Center là một trong những điểm nhấn tạo nên màu sắc công nghệ đặc trưng của toàn bộ tổ hợp.

CMC Data Center Tân Thuận - một trong những trung tâm dữ liệu hiện đại nhất tại Việt Nam

Sự hiện diện của một trung tâm dữ liệu ngay trong không gian học tập cũng giúp sinh viên có thêm cơ hội tiếp cận với môi trường công nghệ thực tế, đặc biệt đối với những ngành học như Công nghệ thông tin, An ninh mạng, Khoa học máy tính hay Trí tuệ nhân tạo.

Nơi đây không chỉ là không gian giảng dạy, “campus” CMC Creative Space còn là môi trường rèn luyện, thực chiến dự án và kết nối doanh nghiệp, hình thành nền tảng vững chắc cho thế hệ sinh viên làm chủ thời đại công nghệ.

QUANG MINH