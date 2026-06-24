Điện Biên thí điểm phát triển kinh tế tầm thấp bằng UAV

Tỉnh Điện Biên đặt mục tiêu triển khai khoảng 6.000 chuyến bay UAV trong thời gian thử nghiệm đến hết ngày 31-5-2027, phấn đấu tỷ lệ chuyến bay an toàn đạt trên 99%.

UBND tỉnh Điện Biên vừa ban hành Quyết định 1291/QĐ-UBND cho phép thử nghiệm có kiểm soát (sandbox) các sản phẩm, dịch vụ ứng dụng công nghệ số phát triển kinh tế tầm thấp sử dụng phương tiện bay không người lái (UAV) trên địa bàn tỉnh.

UAV của Vietnam Post trong một lần bay thử nghiệm vận chuyển hàng hóa. Ảnh: MST

Chương trình được triển khai đến hết ngày 31-5-2027, tập trung vào bốn lĩnh vực: nông nghiệp, logistics, y tế và đo đạc bản đồ số. Các hoạt động thử nghiệm gồm vận chuyển nông sản, vật tư, thuốc men, mẫu xét nghiệm; hỗ trợ gieo hạt, phun thuốc, bón phân, giám sát cây trồng, phát hiện sâu bệnh; khảo sát địa hình, xây dựng bản đồ số và mô hình địa hình số (DEM).

FPT thử nghiệm ứng dụng UAV trong nông nghiệp tại Điện Biên và ghi nhận nhiều kết quả tích cực. Ảnh: XUÂN TƯ

Tỉnh Điện Biên đặt mục tiêu thực hiện khoảng 6.000 chuyến bay UAV trong thời gian thử nghiệm, với tỷ lệ an toàn trên 99%; đồng thời xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ quản lý bay, giám sát hoạt động, lập bản đồ số và mô hình địa hình số trong phạm vi thử nghiệm.

Hoạt động sandbox được triển khai tại các khu vực sản xuất nông nghiệp và y tế trọng điểm của tỉnh. Kết quả thử nghiệm sẽ là cơ sở đánh giá hiệu quả và hoàn thiện cơ chế, chính sách phát triển kinh tế tầm thấp.

Theo Quyết định 1291/QĐ-UBND, các chuyến bay thử nghiệm phải được đăng ký, thẩm định, chấp thuận và tuân thủ quy định về quốc phòng, an ninh, vùng trời, an toàn bay, tần số vô tuyến, an toàn thông tin và trật tự xã hội. Giai đoạn đầu, việc cấp phép bay được thực hiện theo tháng để đánh giá, rút kinh nghiệm trước khi mở rộng.

TRẦN BÌNH