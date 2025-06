Tổ hợp giáo dục FPT vừa được khởi công chiều 18-6 tại phường Thái Hòa, TP Tân Uyên, Bình Dương.

Bình Dương là địa phương có vị thế chiến lược và tốc độ tăng trưởng vào hàng nhanh nhất cả nước. Tổ hợp giáo dục FPT là công trình trọng điểm được xây dựng phù hợp với định hướng phát triển của địa phương.

Phó Thủ tướng Mai Văn Chính và các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công Tổ hợp giáo dục FPT tại Bình Dương

Dự án rộng hơn 84.000m², với tổng diện tích sàn xây dựng khoảng 130.000m². Công trình bao gồm giảng đường, ký túc xá, khu dịch vụ đa năng, sân bóng tiêu chuẩn và các hạng mục phụ trợ, đáp ứng đầy đủ tiện ích học tập, sinh hoạt cho người học.

Tổ hợp tạo thành hệ sinh thái giáo dục đào tạo từ phổ thông, cao đẳng, đại học theo định hướng chuyển đổi số mạnh mẽ, góp phần đáp ứng nhu cầu học tập, đào tạo của học sinh, sinh viên và tài năng công nghệ của vùng Đông Nam bộ.

Tổ hợp giáo dục FPT tại Bình Dương có tổng diện tích sàn xây dựng khoảng 130.000m²

Công trình tổ hợp giáo dục FPT tại Bình Dương là tiền đề quan trọng để kiến tạo môi trường học tập hiện đại cho học sinh, sinh viên, tăng cơ hội tiếp cận chương trình đào tạo chuẩn quốc tế với các lĩnh vực công nghệ hiện đại, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục tại địa phương. Tổ hợp sẽ vận hành vào quý 3-2026.

Phát biểu tại lễ khởi công, Phó Thủ tướng Mai Văn Chính nhấn mạnh, giáo dục đóng vai trò trung tâm, như ba trụ cột: hạ tầng số, nhân lực số, thể chế số. Công trình không chỉ có ý nghĩa với tỉnh Bình Dương hôm nay, TPHCM mới kể từ ngày 1-7-2025, mà còn đóng vai trò cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao cho cả vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, nơi đang dẫn đầu cả nước về thu hút đầu tư, xuất khẩu và chuyển đổi mô hình tăng trưởng.

Trường Đại học FPT cũng vừa chính thức được xếp hạng 80 thế giới theo tiêu chí SDG8 (việc làm tốt và tăng trưởng kinh tế), trong bảng xếp hạng THE Impact Rankings 2025 do Tạp chí Times Higher Education (THE) công bố.

Ngoài SDG8, Trường Đại học FPT (FPTU) cũng thăng hạng và xếp trong tốp 301 - 400 đại học có tác động phát triển bền vững toàn diện nhất thế giới và giữ vững vị trí tốp 101-200 về xếp hạng chất lượng giáo dục (SDG4), giữa hơn 2.500 trường tham gia từ hàng trăm quốc gia và vùng lãnh thổ.

Tiêu chí SDG8 đo lường hiệu quả của các trường đại học trong việc chuẩn bị cho sinh viên bước vào thị trường lao động - không chỉ bằng bằng cấp, mà bằng khả năng thích nghi, làm việc thật, thành công thật với những phẩm chất kỹ năng đáp ứng sự phát triển bền vững của trái đất.

Những năm qua, mô hình đào tạo gắn thực tiễn - từ thực tập, cộng đồng đến khởi nghiệp - đã giúp FPTU đạt tỷ lệ 98% sinh viên có việc làm sau tốt nghiệp, trong đó 19% đang làm việc tại các quốc gia phát triển như Mỹ, Anh, Đức, Nhật Bản, Canada…

PHAN THẢO