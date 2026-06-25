Tại phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026 - 2031, các đại biểu đã có nhiều ý kiến tâm huyết nhằm khơi dậy, phát huy thế mạnh của tuổi trẻ, góp phần vào thực hiện các mục tiêu chung của đất nước.

Các ý kiến chia sẻ tại Đại hội Đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, ngày 25-6. Video: HÀ NGUYỄN

Phát biểu tại đại hội, đồng chí Ngô Minh Hải, Bí thư Thành đoàn TPHCM, đã chia sẻ những kết quả của phong trào đoàn thành phố trong nhiệm kỳ qua, tiêu biểu là đội hình Thanh niên tình nguyện “Mùa hè số” với 13.600 đoàn viên, thanh niên, sinh viên tham gia. Bên cạnh đó là nhiều mô hình sân chơi học thuật, hoạt động hỗ trợ nghiên cứu khoa học cho thanh niên như: Liên hoan Tuổi trẻ sáng tạo TPHCM, Hội thi Tin học trẻ, Cuộc thi thử thách trí tuệ nhân tạo, Giải thưởng Sinh viên nghiên cứu khoa học Euréka...

Đồng chí Ngô Minh Hải, Bí thư Thành đoàn TPHCM, phát biểu tham luận. Ảnh: QUANG PHÚC

Từ thực tiễn triển khai tại TPHCM, Bí thư Thành đoàn TPHCM mong muốn lãnh đạo Đảng, Nhà nước tiếp tục tin tưởng, giao nhiệm vụ cho thanh niên được dấn thân, cống hiến ở lĩnh vực khó, góp phần chung cho sự phát triển của đất nước.

Thành đoàn TPHCM cũng đề xuất Trung ương Đoàn và Bộ KH-CN ký chương trình liên tịch về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Theo đồng chí Trịnh Thị Hiền Trân, Phó Bí thư Thành đoàn TPHCM, trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên, vai trò truyền cảm hứng của cán bộ Đoàn có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Bên cạnh kỹ năng nghiệp vụ, khi cán bộ Đoàn gặp gỡ và triển khai các hoạt động bằng sự thấu hiểu, sẽ khơi dậy được tinh thần cống hiến và sáng tạo trong các đoàn viên, thanh niên địa phương. Khi đó, tổ chức Đoàn mới thực sự trở thành người bạn đồng hành của thanh thiếu niên Việt Nam.

Đồng chí Nguyễn Tiến Hưng, Bí thư Thành đoàn Hà Nội, chia sẻ, Thành đoàn Hà Nội sẽ đẩy mạnh thực hiện 3 nhóm giải pháp: chuyển mạnh từ giáo dục theo hướng truyền đạt một chiều sang giáo dục thông qua trải nghiệm; giao tiếp cùng "tần số": Chạm vào cảm xúc bằng ngôn ngữ giới trẻ; khơi dậy khát vọng cống hiến, thực hiện lẽ sống cao đẹp.

Trong khuôn khổ đại hội, các đại biểu cũng mang đến nhiều mô hình sáng tạo, nhiều câu chuyện khởi nghiệp cho thấy hiệu quả công tác Đoàn và phong trào thanh niên.

Tiêu biểu, Thạc sĩ Đỗ Tuấn Lương (32 tuổi, tỉnh Lào Cai), cựu du học sinh ngành kinh doanh quốc tế tại Australia, trở về quê hương, thấy tiềm năng kinh tế của cây chè Shan tuyết cổ thụ, anh đã thành lập Hợp tác xã Trà Shan tuyết Phình Hồ, đưa thương mại điện tử và chuyển đổi số vào phát triển nông nghiệp.

Anh Sùng Mạnh Hùng (34 tuổi, tỉnh Tuyên Quang, người dân tộc H'Mông), thông qua kênh TikTok “Hùng - Hà Giang” với gần 500.000 người theo dõi và 10 triệu lượt thích, anh chia sẻ các đêm giao lưu văn hóa tại phố cổ Đồng Văn, tạo nên sản phẩm du lịch mới, thu hút đông đảo du khách quốc tế.

BÍCH QUYÊN - HÀ NGUYỄN