Khởi tố 2 đối tượng cướp ngân hàng ở Quảng Nam

Ngày 25-1, Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với Trần Đồng Lập (34 tuổi, trú huyện Duy Xuyên, Quảng Nam) và Đặng Văn Được (25 tuổi, trú TP Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế) để điều tra về tội cướp tài sản.