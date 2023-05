Khởi tố 2 phụ nữ liên tục gây rối cơ quan Nhà nước

Cơ quan CSĐT Công an TP Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang vừa ra quyết định khởi tố vụ án “Gây rối trật tự công cộng” xảy ra tại địa bàn xã Tân Tiến, TP Bắc Giang.

Đồng thời, CSĐT Công an TP Bắc Giang cũng khởi tố bị can, áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú và tạm hoãn xuất cảnh đối với Nguyễn Thị Vĩnh (58 tuổi) và Nguyễn Thị Hường (SN 37 tuổi) cùng trú tại tổ dân phố Yên Ninh, thị trấn Nếnh, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang.

Đặc biệt, cơ quan CSĐT đã thực hiện niêm yết công khai tại Nhà văn hóa tổ dân phố Yên Ninh, UBND thị trấn Nếnh các quyết định: khởi tố bị can, tạm hoãn xuất cảnh và lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 2 bị can Vĩnh và Hường.

Qua điều tra, cơ quan công an làm rõ 2 người phụ nữ trên đã nhiều lần cùng một số công dân ở tổ dân phố Yên Ninh đến cổng UBND tỉnh Bắc Giang, trụ sở tiếp dân của UBND tỉnh Bắc Giang và trụ sở Công an tỉnh Bắc Giang có lời nói, hành động gây mất an ninh trật tự, thậm chí còn chửi bới, xúc phạm lực lượng chức năng làm nhiệm vụ tại trụ sở các cơ quan trên.

Cùng với đó, Vĩnh và Hường từng bị Công an phường Hoàng Văn Thụ, TP Bắc Giang xử phạt vi phạm hành chính về hành vi gây mất trật tự ở trụ sở cơ quan nhưng cả 2 không nhận quyết định xử phạt vi phạm hành chính dù được đôn đốc nhiều lần nhưng không chấp hành, không hợp tác làm việc và không ký biên bản.

Hiện cơ quan CSĐT Công an TP Bắc Giang đang tiếp tục điều tra làm rõ hành vi của các đối tượng khác có liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật