Khởi tố, bắt giam tài xế ô tô đâm 17 xe máy ở đường Võ Chí Công

Sáng 15-4, Công an quận Tây Hồ (TP Hà Nội) thông tin, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố bị can, áp dụng lệnh bắt bị can để tạm giam 4 tháng đối với ông Hoàng Ngọc Vĩnh về hành vi trên.

Trước đó, như Báo SGGP đã thông tin, khoảng 16 giờ ngày 5-4, ông Vĩnh điều khiển xe ô tô mang biển kiểm soát 29A-083.12 đã đâm liên hoàn 17 xe máy tại ngã tư Võ Chí Công - Xuân La, quận Tây Hồ.

Vụ tai nạn khiến 18 người bị thương phải đưa đi cấp cứu. Qua kiểm tra, công an xác định tài xế không vi phạm nồng độ cồn, âm tính với chất ma túy.

Tại cơ quan công an, ông Vĩnh khai, vụ việc diễn ra trong khoảng 40 giây, tôi rất luống cuống giữa chân ga và chân phanh. Nếu lúc đó có vật cản hoặc một thứ gì đó kích thước lớn thì tôi nhất định sẽ đâm xe vào đó nhưng đáng tiếc phía trước chỉ là người và xe máy.

Để điều tra hành vi của tài xế, ngày 6-4, Công an quận Tây Hồ ra quyết định khởi tố vụ án hình sự và tạm giữ ông Vĩnh.

Liên quan tới vụ tai nạn trên, Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Sài Gòn - Hà Nội đã tạm ứng số tiền 250 triệu đồng cho chủ xe gây tai nạn để khắc phục tổn thất ban đầu.