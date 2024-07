Khởi tố, bắt tạm giam lái xe gây tai nạn khiến 4 mẹ con tử vong

Chiều 17-7, Công an TP Hà Nội cho biết, liên quan vụ va chạm ô tô tải và xe máy, 4 người tử vong tại huyện Hoài Đức, Cơ quan Cảnh sát điều tra công an huyện này đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam lái xe Đàm Văn Lương (sinh năm 1986, ở tỉnh Cao Bằng) để điều tra, xử lý về hành vi "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ".