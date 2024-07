Công an thông tin vụ tai nạn khiến 4 mẹ con tử vong tại chỗ

Liên quan tới vụ tai nạn trên, chiều cùng ngày, Công an huyện Hoài Đức đã có báo cáo ban đầu về vụ việc.

Theo đó, sau khi nhận được tin báo, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hoài Đức phối hợp Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp khám nghiệm hiện trường, thu thập tài liệu, chứng cứ.

Cơ quan công an xác định, xe ô tô tải BKS 88C-288.49 loại xe 15 tấn (đăng ký tên chủ xe là bà Nguyễn Thị Th, sinh năm 1984, ở thôn Tân An, xã Tân Phong, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc) chở cát, đá, sỏi lưu thông trên đường ĐH05 hướng xã Cát Quế đi xã Minh Khai (huyện Hoài Đức).

Hiện trường vụ tai nạn

Khi vừa qua ngã tư giao với đường liên xã Ba Chàng, xã Dương Liễu, do tài xế không giảm tốc độ nên phần đầu xe đâm vào phần thùng xe bên phải của ô tô tải, loại xe 700kg mang BKS 29C-597.75 do ông Lê Văn Ngà (sinh năm 1966, ở xã Thọ An, huyện Đan Phượng, Hà Nội) điều khiển hướng xã Dương Liễu đi xã Đức Thượng đang vào ngã tư.

Sau va chạm, xe tải của ông Ngà va vào xe máy 29B1-087.21 do chị N.T.H. (sinh năm 1992, ở xã Tân Lập, huyện Đan Phượng, Hà Nội) điều khiển chở theo 3 con là các cháu N.T.K.O. (sinh năm 2011), N.T.T.M. (sinh năm 2013) và N.T.S. (sinh năm 2015) đi ngược chiều. Bốn mẹ con chị H. bị ép vào thành cầu, tử vong tại chỗ.

Trong khi đó, ông Lê Văn Ngà bị gãy xương đòn, được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện. Qua kiểm tra, ông Ngà không có nồng độ cồn trong máu và âm tính với ma túy, chất kích thích.

Bà Th., chủ xe ô tô tải BKS 88C-288.49 khai, tài xế xe tải liên quan vụ tai nạn là Đoàn Văn Lương (sinh năm 1986, ở xã Cách Linh, huyện Quảng Hòa, tỉnh Cao Bằng), sau tai nạn đã rời khỏi hiện trường.

GIA KHÁNH