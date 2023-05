Khởi tố đối tượng mua bán, vận chuyển 15,8kg vảy tê tê

Ngày 22-5, Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Can Lộc vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đặng Văn Đường (29 tuổi, trú tại tổ dân phố Ngọc Sơn, phường Đức Thuận, thị xã Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh) về hành vi “Vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm” quy định tại khoản 1 Điều 244 Bộ luật hình sự.