Khởi tố kẻ lừa đảo nạn nhân luyện thi chứng chỉ IELTS ở Huế

Sáng 17-4, Phòng An ninh điều tra, Công an thành phố Huế cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an thành phố Huế ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú và lệnh khám xét chỗ ở đối với Phan Thị Nhật Vi (sinh năm 1999, trú tại 29 đường số 9, thôn Cự Lại Đông, xã Phú Hải, huyện Phú Vang, TP Huế).