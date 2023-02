Khởi tố mẹ chồng “giải cứu” con dâu

Ngày 22-2, Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết, Công an huyện Hữu Lũng đã bàn giao cho Cơ quan An ninh điều tra, Cục Bảo vệ An ninh quân đội (Bộ Quốc phòng) 2 đối tượng truy nã vừa bị bắt là Triệu Đức Vạn (59 tuổi, ở xã Minh Sơn, huyện Hữu Lũng) và Lâm Văn Ban (48 tuổi, ở xã Vân Nham, huyện Hữu Lũng).