Khởi tố nữ giám đốc về tội buôn lậu

Ngày 9-11, Công an tỉnh Nghệ An cho biết, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Thị Hoan (sinh năm 1968, trú xã Diễn Kỷ, huyện Diễn Châu) về tội buôn lậu.