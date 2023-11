Nhóm buôn lậu 22.000 điện thoại trị giá hơn 300 tỷ đồng từ Campuchia về TPHCM

Từ tháng 12-2021 đến thời điểm bị bắt, đường dây do Ngô Tấn Đạt cầm đầu đã vận chuyển trót lọt trên 22.000 ĐTDĐ, máy tính xách tay, máy tính bảng các loại… ước tính khoảng 300 tỷ đồng.

Ngày 4-11, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM cho biết, đơn vị đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Ngô Tấn Đạt (sinh năm 1981, ngụ quận 10) và Nguyễn Văn Giang (sinh năm 1986, ngụ quận 8) về tội “Buôn lậu”.

Trước đó, Công an TPHCM phát hiện băng nhóm tội phạm do Đạt cầm đầu. Nhóm Đạt buôn lậu điện thoại di động (ĐTDĐ), máy tính bảng, máy tính xách tay từ Campuchia về TPHCM qua đường bộ để cất giấu, tiêu thụ tại địa bàn và nhiều tỉnh, thành khác.

Ngày 26-10, công an bắt quả tang Giang đang nhận các thùng xốp chứa ĐTDĐ nhập lậu để vận chuyển vào kho hàng tại số 157 Hưng Phú, phường 8, quận 8. Khám xét kho hàng, công an phát hiện và thu giữ 3.948 ĐTDĐ hiệu iPhone các loại, 3 máy tính bảng các loại, 1 máy tính xách tay hiệu Microsoft, 20 thiết bị định vị AirTag (ước tính trị giá khoảng 30 tỷ đồng) và các đồ vật, tài liệu, dữ liệu điện tử có liên quan.

Giang khai cất giấu số ĐTDĐ, máy tính bảng… không có hóa đơn chứng từ hợp lệ, có nguồn gốc nhập lậu theo chỉ đạo của Đạt. Công an đã triệu tập Đạt và khám xét nơi ở của người này.

Qua điều tra, công an xác định từ tháng 12-2021, Đạt móc nối với đối tượng có tên thường gọi A Múi (chưa rõ lai lịch, sinh sống tại Campuchia) hình thành đường dây buôn lậu ĐTDĐ các loại từ Campuchia về TPHCM. Trong đó, A Múi có trách nhiệm chuẩn bị nguồn hàng, vận chuyển hàng lậu qua khu vực biên giới Campuchia – Việt Nam.

Sau đó, Múi thuê nhiều đối tượng vận chuyển số hàng nhập lậu trên theo đường bộ về TPHCM giao cho Đạt tiêu thụ tại các cửa hàng do Đạt làm chủ hoặc bán sỉ lại cho các cửa hàng kinh doanh điện thoại di động khác; Giang có nhiệm vụ nhận hàng từ nhóm đối tượng của Bảo, Nguyễn Việt Dũng để cất giấu tại kho hàng ở quận 8, và đi giao điện thoại theo chỉ đạo của Đạt.

Truy xét các đầu mối tiêu thụ của Đạt, công an khám xét khẩn cấp 4 địa điểm là nơi giao hàng của các đối tượng; qua đó thu giữ nhiều tài liệu, tang vật khác có liên quan.

Đáng chú ý, Đạt sử dụng thủ đoạn chuyển tiền VNĐ thành tiền điện tử USDT để thanh toán tiền hàng cho A Múi. Từ tháng 12-2021 đến thời điểm bị bắt, đường dây này đã vận chuyển trót lọt trên 22.000 ĐTDĐ, máy tính xách tay, máy tính bảng các loại… ước tính khoảng 300 tỷ đồng.