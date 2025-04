Khởi tố vụ án xảy ra tại Công ty Khoáng sản Thiên An Phát

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã đấu tranh làm rõ dấu hiệu vi phạm quy định về khai thác tài nguyên (cát) của Công ty Cổ phần Khoáng sản Thiên An Phát (Công ty Thiên An Phát) và các đơn vị liên quan, khởi tố 4 đối tượng.

Sáng 5-4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an thông tin, thực hiện kế hoạch đấu tranh làm rõ các dấu hiệu vi phạm quy định về khai thác tài nguyên (cát) của Công ty Thiên An Phát và các đơn vị có liên quan, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã đồng loạt khám xét khẩn cấp 8 địa điểm và triệu tập đấu tranh, ghi lời khai các cá nhân tại Công ty Thiên An Phát và các công ty liên quan.

Các bị can trong vụ án

Căn cứ kết quả điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự "Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên; Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng" xảy ra tại Công ty Thiên An Phát và các đơn vị liên quan; đồng thời khởi tố và áp dụng biện pháp ngăn chặn "Bắt bị can để tạm giam" đối với 4 bị can.

Các bị can gồm: Nguyễn Xuân Tùng (Giám đốc, đại diện pháp luật công ty); các cổ đông góp vốn: Nguyễn Gia Hải, Hà Thị Nga, Nguyễn Thị Cúc cùng về 2 tội danh "Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên" và tội "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng".

Sau khi Viện kiểm sát nhân dân tối cao (Vụ 3) phê chuẩn, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã thi hành các quyết định, lệnh nêu trên đúng quy định của pháp luật.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang tiếp tục điều tra triệt để, mở rộng vụ án và áp dụng các biện pháp theo luật định để thu hồi tài sản.

ĐỖ TRUNG