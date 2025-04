Khởi tố Hằng Du mục và Quang Linh Vlogs

Chiều 4-4, Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, Chánh Văn phòng Bộ Công an thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố 2 bị can Nguyễn Thị Thái Hằng (tức Hằng Du mục, sinh năm 1995) cùng Phạm Quang Linh (còn gọi là Quang Linh Vlogs, sinh năm 1997).