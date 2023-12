Không để hình thành các tổ chức chính trị đối lập trong nước

Thông tin tại buổi họp báo của Bộ Công an chiều 27-12, Trung tướng Tô Ân Xô (Người phát ngôn Bộ Công an) cho biết, trong các kết quả công tác công an năm 2023, ngành công an đã làm tốt công tác nắm tình hình, tham mưu, dự báo chiến lược.

Cùng với đó, lực lượng công an cơ bản nắm vững xu hướng vận động trong chính sách và quan hệ giữa các nước lớn, các nước láng giềng, khu vực, các xu hướng chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội trên thế giới; công nghệ; kinh nghiệm phát triển các lĩnh vực kinh tế mới nổi; tình hình an ninh truyền thống, phi truyền thống... đã có hàng ngàn báo cáo, kịp thời tham mưu với Đảng, Nhà nước các chủ trương, giải pháp bảo đảm vững chắc an ninh, lợi ích quốc gia, giữ vững thế chủ động chiến lược, tiếp tục nâng cao uy tín, vị thế, tiềm lực kinh tế trong thế giới đầy biến động với sức ép chọn bên và nguy cơ suy thoái kinh tế thế giới gia tăng.

Thượng tướng Trần Quốc Tỏ chủ trì buổi họp báo. Ảnh: ĐỖ TRUNG

Cũng theo Người phát ngôn Bộ Công an, trong các kết quả, có việc thực hiện thắng lợi mục tiêu giữ vững an ninh quốc gia, không để hình thành tổ chức chính trị đối lập trong nước. Công tác bảo đảm an ninh quốc gia được triển khai thực hiện quyết liệt, chủ động trên các lĩnh vực, địa bàn, bảo vệ tuyệt đối an toàn hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các đoàn khách quốc tế, hội nghị quốc tế tổ chức tại Việt Nam…

Lực lượng công an cũng đã có các giải pháp chủ động trong nhận diện tội phạm và các biện pháp tiếp cận, nhất là xử lý ngày càng hiệu quả hơn những nguy cơ, thách thức từ không gian mạng và hoạt động của tội phạm sử dụng công nghệ cao.

Trung tướng Tô Ân Xô thông tin tại buổi họp báo. Ảnh: ĐỖ TRUNG

Đặc biệt, công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, ma túy, môi trường, tội phạm sử dụng công nghệ cao được tập trung chỉ đạo sát sao, đạt nhiều kết quả nổi bật.

Năm 2024, theo Trung tướng Tô Ân Xô, Đảng ủy Công an Trung ương xác định khẩu hiệu hành động của toàn lực lượng công an nhân dân năm 2024 là: “Xây dựng công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại”.

9 nhiệm vụ công tác trong năm 2024 Triển khai thực hiện hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng, Nhà nước về bảo đảm an ninh trật tự và xây dựng lực lượng công an nhân dân. Chủ động nắm chắc tình hình từ sớm, từ xa, phục vụ công tác tham mưu chiến lược và bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia, an ninh con người. Chủ động nhận diện, phòng ngừa, đấu tranh phòng, chống tội phạm; hạn chế tối đa các nguyên nhân, điều kiện phát sinh tội phạm ngay từ đầu và tại cơ sở, tạo chuyển biến tích cực về trật tự, an toàn xã hội. Nâng cao chất lượng công tác nghiệp vụ cơ bản, công tác hồ sơ nghiệp vụ theo hướng bài bản, nền nếp, thực chất và hiệu quả. Đổi mới công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự theo hướng tăng cường áp dụng khoa học, công nghệ; nâng cao chất lượng công tác pháp chế, cải cách hành chính và tư pháp; công tác tham mưu, nghiên cứu chiến lược. Phát huy vai trò nòng cốt trong công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc… Đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Tiếp tục mở rộng, làm sâu sắc quan hệ đối ngoại và hợp tác quốc tế trên lĩnh vực an ninh trật tự. Bảo đảm tài chính, hậu cần, kỹ thuật phục vụ kịp thời, đáp ứng yêu cầu công tác.

ĐỖ TRUNG