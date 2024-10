Không để xảy ra sự cố tràn đê, vỡ đê gây ngập úng ở Long An

Ngày 26-10, Sở NN-PTNT tỉnh Long An cho biết, ngành chức năng tỉnh Long An và người dân các địa phương vùng Đồng Tháp Mười (Long An) đang khẩn trương bơm nước lũ ra khỏi các diện tích trồng lúa, rau màu và cây ăn trái, bước đầu đã mang lại hiệu quả, bảo vệ được diện tích sản xuất nông nghiệp của người dân.