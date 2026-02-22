Ngày 22-2, sân bay Tân Sơn Nhất tiếp tục lập kỷ lục khi đón gần 178.000 lượt khách

Ngày 22-2 (mùng 6 Tết Bính Ngọ), Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất ghi nhận số lượng khai thác cao kỷ lục với 177.859 lượt hành khách trên 1.069 chuyến bay, mức cao nhất trong hơn một thập kỷ qua.