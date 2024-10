Không đòi được nợ, kiện nhà thầu dự án TNR Gành Hào ra tòa

Công ty TNHH Việt Thái An (Công ty Việt Thái An) cho biết, đã nộp đơn ra tòa nhằm khởi kiện Công ty Cổ phần Tư vấn và Xây dựng An Đức (Công ty An Đức) để đòi khoản nợ đã thi công tại dự án TNR Gành Hào.

Ngày 14-10, ông Nguyễn Đình Dũng, đại diện Công ty TNHH Việt Thái An (Công ty Việt Thái An) cho biết, đã nộp đơn ra tòa nhằm khởi kiện Công ty Cổ phần Tư vấn và Xây dựng An Đức (Công ty An Đức) để đòi khoản nợ đã thi công tại dự án TNR Gành Hào.

"Chúng tôi đã nhiều lần làm việc, yêu cầu thanh toán dứt điểm phần công nợ nhưng không có kết quả. Hiện nay công ty rơi vào hoàn cảnh hết sức khó khăn, không có kinh phí để trang trải hoạt động, không có tiền trả lương nhân công... Ngày 24-9-2024, chúng tôi đã nộp đơn ra Tòa án nhân dân TP Thủ Đức”, ông Nguyễn Đình Dũng cho biết.

Được biết, sự việc này tồn đọng đã lâu, nhà thầu thi công xong dự án nhưng nợ nần vẫn chưa được giải quyết. Ngày 7-8-2024, Báo SGGP có bài “Dự án TNR Đông Hải - Gành Hào, Bạc Liêu: Nhà thầu phụ gặp khó khăn vì không đòi được nợ” phản ánh Công ty Việt Thái An là nhà thầu phụ đang bị Công ty An Đức không thanh toán khoản nợ với số tiền 3,6 tỷ đồng.

Theo đó, đây là dự án nhà ở, tọa lạc tại thị trấn Gành Hào, huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu. Ngày 22-10-2022, Công ty Việt Thái An ký hợp đồng với Công ty An Đức để cung cấp cọc bê tông ly tâm D350 và D400 cho dự án, tổng thầu là Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng TNCons Việt Nam (TNCons Vietnam). Công ty Việt Thái An tiến hành cung cấp cọc từ ngày 28-10-2022 và đến ngày 25-2-2023 thì hoàn thành theo thỏa thuận, tổng giá trị được Công ty An Đức xác nhận tại Biên bản quyết toán ngày 22-3-2023 hơn 6,1 tỷ đồng.

Mặc dù theo hợp đồng, Công ty An Đức phải thanh toán dứt điểm công nợ mua hàng trong vòng 30 ngày kể từ ngày quyết toán nhưng đã thực hiện không đúng cam kết. Giá trị công nợ còn lại tính đến ngày 30-6-2024 gần 4 tỷ đồng, chưa bao gồm khoản lãi quá hạn. Suốt thời gian dài, Công ty Việt Thái An đeo đuổi việc đòi nợ nhưng Công ty An Đức chỉ hứa hẹn hoặc thanh toán nhỏ giọt.

Dự án khu nhà ở TNR Gành Hào do TNR Holdings Vietnam làm chủ đầu tư, nằm tại đường 19-5, một trục lộ lớn tại thị trấn Gành Hào. Việc xây dựng và hoàn thiện 61 căn shophouse, 3 căn nhà phố liền kề đã hoàn tất. Với thiết kế 1 trệt 2 lầu, tường làm bằng kính chiếm diện tích lớn, nhìn chung đây là dự án hiện đại so với mặt bằng đô thị chung của thị trấn. Dự án có 210 nền đất và 64 căn nhà, giá giao dịch trước đây với căn nhà mặt tiền đường là 5,5 tỷ đồng, còn bên trong là 4,5 tỷ đồng.

