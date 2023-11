Không ít người vi phạm tìm cách “xin bỏ qua”

Không có ngoại lệ

Tối 16-11 rạng sáng 17-11, tổ công tác Đội CSGT-TT Công an TP Thủ Đức lập chốt kiểm tra nồng độ cồn tại giao lộ Lương Định Của - Trần Não (phường An Khánh, TP Thủ Đức), phát hiện hàng loạt trường hợp vi phạm. Ông Đ.D.N. (sinh năm 1982) lái ô tô BKS 60A-136... có dấu hiệu nghi vấn nên CSGT ra hiệu dừng xe kiểm tra. Mở cửa bước xuống xe, ông N. giới thiệu mình là viên chức của một tỉnh, đến TPHCM để tiếp khách. Sau khi nhậu xong, ông định lái ô tô về chung cư cách đó gần 1km gửi xe, rồi ngủ lại chờ giải bia rượu mới về nhà. Tuy nhiên, đi được một đoạn, ông gặp chốt CSGT kiểm tra.

Qua kiểm tra, ông N. có nồng độ cồn 0,135 mg/lít khí thở. Khi CSGT lập biên bản, ông N. tiếp tục đưa ra bằng chứng chứng minh mình là Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ của một địa phương và năn nỉ được bỏ qua. Ông N. cố gắng phân trần, mình chỉ uống vài lon bia và lái xe gửi nhà bạn chứ không có ý định lái ô tô đi tỉnh khác. CSGT giải thích cho ông N. về hành vi lái xe sử dụng rượu bia khi tham gia giao thông là nguy hiểm. Sau khi được giải thích, ông N. ký vào biên bản. Với lỗi vi phạm này, ông N. bị lập biên bản vi phạm hành chính, xử phạt 7 triệu đồng, bị tước bằng lái xe 11 tháng và tạm giữ xe trong 7 ngày.

Cũng khoảng thời gian này, tại chân cầu Sài Gòn, hướng đi vào đường Trần Não (phường An Khánh), tổ công tác của Đội CSGT-TT, Công an TP Thủ Đức phát hiện ông L.V.Q.D. (sinh năm 1978) có nồng độ cồn 0,322mg/lít khí thở. Trong lúc lập biên bản, ông D. xuất trình thẻ phóng viên của “Hội an toàn giao thông Việt Nam”, chức vụ phóng viên Giaothong24h.vn, thuộc Ban Truyền thông. Khi làm việc, ông D. lấy danh “phóng viên Giaothong24h.vn” và gọi điện cho “sếp” để người này nói chuyện với CSGT xin bỏ qua.

Tuy nhiên, CSGT yêu cầu ông D. chấp hành quy định đã lái xe là không dùng rượu bia, chất kích thích, không có ngoại lệ với ngành nghề nào. Lực lượng chức năng lập biên bản xử phạt ông D. 17 triệu đồng, tước bằng lái 17 tháng, tạm giữ xe 7 ngày.

Vi phạm nồng độ cồn “kịch khung”

Trước đó, Đội CSGT Cát Lái, Phòng PC08 phối hợp Công an TP Thủ Đức lập chốt kiểm tra nồng độ cồn tại giao lộ Mai Chí Thọ - Lương Định Của (phường An Phú, TP Thủ Đức). Tổ công tác phát hiện ông B.J.B. (sinh năm 1962, quốc tịch Pháp) đi xe máy dừng đèn đỏ tại giao lộ có dấu hiệu say xỉn nên yêu cầu dừng xe kiểm tra.

Kết quả, CSGT xác định, ông B. có nồng độ cồn 0,423mg/lít khí thở (mức kịch khung là 0,4mg/lít khí thở). Ông B. không xuất trình được giấy tờ xe, giấy phép lái xe hay giấy tờ tùy thân, chỉ trưng hình ảnh hộ chiếu khá mờ lưu trong điện thoại. Sau 1 giờ làm việc, ông B. mới ký vào biên bản, chấp nhận bị tạm giữ phương tiện. Ông B. bị lập biên bản xử phạt từ 6-8 triệu đồng, tạm giữ phương tiện 7 ngày.

Từ ngày 15-11, Phòng Cảnh sát giao thông (PC08) Công an TPHCM tổ chức ra quân tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm trật tự, an toàn giao thông trên tuyến quốc lộ 1A. CSGT TPHCM tập trung kiểm tra, xử lý người điều khiển ô tô vận tải hành khách, ô tô vận tải hàng hóa… có các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông (TNGT). Đó là vi phạm nồng độ cồn, người điều khiển xe có chất ma túy, tốc độ, quá tải trọng, tránh vượt không đúng quy định, đi sai làn đường, phần đường, đi ngược chiều, dừng, đỗ không đúng nơi quy định... Thượng tá Nguyễn Đình Dương, Phó Giám đốc Công an TPHCM, cho biết, quá trình làm nhiệm vụ, CSGT toàn thành phố được quán triệt xử lý nghiêm tất cả trường hợp vi phạm theo quan điểm “không có vùng cấm, không ngoại lệ”.

Cũng vi phạm nồng độ cồn kịch khung, tại chân cầu Sài Gòn, hướng đi đường Trần Não, CSGT Công an TP Thủ Đức dừng ô tô mang BKS 50E-128… do ông N.N.H. (sinh năm 1984) điều khiển. Khi xe dừng hẳn, ông H. loạng choạng mở cửa, người nồng nặc mùi rượu bia bước xuống. Kiểm tra ông H. có mức nồng độ cồn là 0,536mg/lít khí thở.

Trao đổi với phóng viên, một người đi cùng ông H. cho biết, ông là tài xế taxi. Ông cũng liên tục phân bua là chỉ uống vài lon bia, “mong các anh thông cảm”. Tuy nhiên, CSGT giải thích về hậu quả nghiêm trọng của các vụ tai nạn do tài xế xe ô tô uống rượu bia và lập biên bản xử phạt 35 triệu đồng, tước bằng lái xe 23 tháng, tạm giữ xe 7 ngày.