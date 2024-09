Không khí lạnh đang di chuyển, miền Bắc mưa to, nguy cơ sạt lở

Cơn dông kéo đến Hà Nội chiều 29-9. Ảnh: VĂN PHÚC

Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia thông tin, ở phía Bắc có một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống phía Nam. Dự báo, khoảng gần sáng và ngày 1-10, bộ phận không khí lạnh này sẽ bắt đầu ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc bộ, sau đó ảnh hưởng đến hầu hết khu vực Tây Bắc bộ, Bắc Trung bộ và một số nơi ở Trung Trung bộ. Gió chuyển hướng Đông Bắc trong đất liền cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5.

Trong đợt không khí lạnh này ở khu vực Bắc bộ và Bắc Trung bộ trời chuyển mát; đêm và sáng sớm trời lạnh, riêng vùng núi Bắc bộ trời rét. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc bộ và Thanh Hóa phổ biến 19-22 độ C, vùng núi 17-19 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 16 độ C; ở Nghệ An-Hà Tĩnh nhiệt độ thấp nhất phổ biến 20- 23 độ C.

Một số chuyên gia khí tượng nhận định, khoảng chiều 30-9, người dân ở miền Bắc có thể cảm nhận thời tiết thay đổi. Dấu hiệu đầu tiên trước khi có không khí lạnh là mưa gió. Cụ thể, từ chiều tối và đêm 29-9 đến đêm 30-9, ở khu vực Bắc bộ và Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông với lượng mưa phổ biến 40-120mm, cục bộ có nơi trên 200mm.

Cùng ngày 29-9, Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia cho biết, nhiều nơi đã có lượng mưa rất lớn tính đến chiều 29-9 như: Đồng Tâm (Hà Giang) 376,8mm, Nhạn Môn (Bắc Kạn) 50mm, Linh Phong (Thái Nguyên) 62mm…

Xe đổ chồng lên nhau trong trận sạt lở đồi núi ở huyện Bắc Quang (tỉnh Hà Giang) sáng 29-9. Ảnh: CTV

Như Báo SGGP đã đưa tin, ngày 28-9 Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Nguyễn Hoàng Hiệp đã ký công văn gửi các địa phương ở miền Bắc đến Thanh Hóa đề nghị ứng phó đợt mưa lớn này. Đồng thời, Bộ NN-PTNT cũng đề nghị các phương tiện truyền thông tăng cường thông tin cảnh báo mưa lũ.

Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia nhận định, khoảng từ ngày 1-10, mưa lớn sẽ giảm nhanh ở khu vực Bắc bộ và Thanh Hóa khi không khí lạnh thực sự tràn xuống.

VĂN PHÚC