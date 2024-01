Không khí lạnh lại tăng cường, Hà Nội sáng nay 27-1 lại giảm xuống dưới 10 độ C

Theo bản tin nhiệt độ đo vào lúc 6 giờ sáng nay 27-1 thì có tới 23 trạm khí tượng ở miền Bắc và Bắc Trung bộ đo được nhiệt độ dưới 10 độ C. Trong đó, nhiệt độ Hà Nội giảm trở lại (chỉ còn 9,7 độ C) sau 1 ngày nhích lên.

Hà Nội sáng 27-1 mưa phùn, tối trời và rét

Trong khi đó, nhiệt độ đo tại Mẫu Sơn (Lạng Sơn) đã tăng lên mức 0,5 độ C; nhiệt độ tại Sa Pa (Lào Cai) và Trùng Khánh (Cao Bằng) sáng nay là 4,6 độ C, còn tại Đồng Văn (Hà Giang) là 5 độ C…

Bảng nhiệt độ sáng 27-1

Tối qua và sáng nay 27-1, Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia đã phát thông tin về một bộ phận không khí lạnh mới đang di chuyển, tăng cường xuống phía Bắc nước ta.

Dự báo chiều tối và đêm nay 27-1, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc bộ, sau đó ảnh hưởng đến khu vực Tây Bắc bộ, Bắc Trung bộ và một số nơi ở Trung Trung bộ.

Dự báo mức độ và phạm vi ảnh hưởng của sóng lạnh. Nguồn: TTDBKTTVQG

Đợt không khí bổ sung này khiến Bắc bộ và Thanh Hóa tiếp tục rét hại, khu vực Nghệ An và Hà Tĩnh trời rét đậm, khu vực từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế trời rét.

Dự báo, trong đợt lạnh tăng cường này, nhiệt độ thấp nhất ở Bắc bộ và Thanh Hóa phổ biến 9-11 độ C, vùng núi Bắc bộ 4-7 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C, khu vực Nghệ An và Hà Tĩnh 11-13 độ C, khu vực từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế từ 13-16 độ C.

Do ảnh hưởng tiền không khí lạnh nên độ ẩm cao, 2 ngày cuối tuần, Hà Nội và một số nơi ở miền Bắc có mưa phùn, mưa dầm, trời thiếu sáng. Tuy nhiên, cơ quan khí tượng cho rằng, đợt rét đậm rét hại diện rộng ở miền Bắc do không khí lạnh tăng cường mới này có thể chỉ kéo dài đến ngày 29-1 (còn ở Nghệ An - Hà Tĩnh chỉ kéo dài đến ngày 28-1). Sau đó, từ khoảng ngày 30-1, nền nhiệt sẽ ấm lên nhanh như đã dự báo trước đó.

Miền núi phía Bắc thường gia tăng sương mù trước đợt không khí lạnh mới tăng cường. Ảnh: CTV

Nhiều người dân ở Hà Nội và miền Bắc cho rằng, thời tiết và nhiệt độ thay đổi khốc liệt đang ảnh hưởng tới sức khỏe của học sinh, đề nghị các trường và cơ quan quản lý giáo dục cần thay đổi giờ giấc học tập, đồng thời cần linh hoạt trong quy định về đồng phục, không nên bắt buộc vì trời rất lạnh.

