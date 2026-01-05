Không khí lạnh tăng cường gây rét đậm tại miền Bắc và Bắc Trung bộ

Sáng 5-1, Trung tâm Dự báo khí tượng – thủy văn quốc gia cho biết, hiện có đợt không khí lạnh mới đang di chuyển xuống phía Nam lục địa và sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến thời tiết nước ta.

Trước đó, từ ngày 25-12-2025, miền Bắc đã chịu ảnh hưởng của một đợt không khí lạnh gây rét. Đến ngày 2-1-2026, không khí lạnh cường độ mạnh tăng cường xuống, gây rét đậm tại nhiều khu vực ở phía Bắc.

Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia cho biết, trong ngày 5-1, không khí lạnh ảnh hưởng trước hết đến khu vực Đông Bắc bộ. Từ đêm 5-1, không khí lạnh được tăng cường mạnh hơn, mở rộng phạm vi ảnh hưởng sang các nơi khác ở Tây Bắc bộ, Bắc Trung bộ và Trung Trung bộ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, Bắc bộ có mưa, mưa nhỏ rải rác. Gió Đông Bắc trên đất liền cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Bắc bộ và Bắc Trung bộ trời rét; riêng vùng núi và trung du Bắc bộ rét đậm, có nơi rét hại.

Không khí lạnh tăng cường xuống phía Bắc nước ta, ảnh vệ tinh lúc 7 giờ ngày 5-1. Nguồn: Z.E

Nhiệt độ thấp nhất trong đợt rét này tại Bắc bộ, Thanh Hóa và Nghệ An phổ biến từ 10 đến 13 độ C. Vùng núi Bắc bộ phổ biến từ 7 đến 10 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 5 độ C. Tại Hà Nội, ngày và đêm 5-1 có mưa, mưa nhỏ rải rác, trời rét, nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 10 đến 13 độ C.

Cục Quản lý đê điều và phòng chống thiên tai cũng cảnh báo, trong ngày 5-1, Bắc bộ và Bắc Trung bộ trời rét đến rét đậm, rét hại, vùng núi cần đề phòng băng giá và sương muối. Khu vực Nam bộ chiều tối có mưa rào, cục bộ có dông.

Cơ quan khí tượng - thủy văn cũng cảnh báo, trên biển, gần sáng 6-1, vịnh Bắc Bộ sẽ có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8; biển động, sóng cao 2-3m. Khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) có gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9, biển động mạnh, sóng cao từ 3 đến 5m.

Từ ngày 6-1, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Khánh Hòa, khu vực giữa Biển Đông, vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau và phía Tây Nam Biển Đông (bao gồm phía Tây đặc khu Trường Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9; biển động mạnh, sóng cao từ 3 đến 6m.

Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia cảnh báo, từ ngày 5-1, khu vực từ Hà Tĩnh đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai có mưa, mưa rào, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to và dông.

PHÚC VĂN