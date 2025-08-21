Không khí rộn ràng khắp Thủ đô trước giờ tổng hợp luyện đầu tiên

Tối 21-8, không khí hợp luyện cho lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2-9 tại Quảng trường Ba Đình (Hà Nội) đã thu hút đông đảo người dân Thủ đô đến theo dõi, tạo nên bầu không khí náo nức, hào hùng.

Từ 16 giờ, các tuyến đường phố đã gần như kín hết chỗ ngồi, nhiều gia đình mang theo chiếu, ghế nhựa để chờ đợi. Các lực lượng chức năng phải làm việc liên tục để phân luồng giao thông, giữ trật tự, đảm bảo an ninh cho đoàn hợp luyện và hàng ngàn người dân đón xem.

Trước giờ hợp luyện, giữa “biển cờ đỏ sao vàng”, người dân đồng ca những ca khúc cách mạng Việt Nam như “Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng”, “Nối vòng tay lớn” khiến không khí Thủ đô càng thêm rộn ràng, chan chứa niềm tự hào, gợi nhắc những trang sử hào hùng của dân tộc trong những ngày hội lớn của non sông.

Các đoàn xe khí tài di chuyển qua các đường Đinh Tiên Hoàng, Hoàng Diệu, Nghi Tàm... hướng về Quảng trường Ba Đình. Hình ảnh dàn xe hùng mạnh đi trong hàng ngũ chỉnh tề, đều tăm tắp khiến nhiều người dân ngỡ ngàng, vỗ tay reo hò cổ vũ.

Chị Vũ Thư (sinh năm 1990, quận Ba Đình) chia sẻ: “Tôi và gia đình đến từ khá sớm để giữ chỗ ngồi. Ngồi chờ nhiều giờ nhưng ai cũng háo hức, chỉ mong được tận mắt thấy những đoàn xe, khối diễu hành đi qua. Không khí trang nghiêm và hào hùng khiến tôi rất xúc động và tự hào”.

Nhiều người dân chuẩn bị sẵn đồ ăn, nước uống, áo và ô che mưa để thưởng thức trọn vẹn không khí buổi hợp luyện đầu tiên ở Quảng trường Ba Đình lịch sử. Bạn Minh Huy (20 tuổi, sinh viên Trường Đại học Xây dựng) hào hứng đón xem buổi hợp luyện, “sẵn sàng thâu đêm tới sáng để tận hưởng trọn vẹn và lưu giữ thành ký ức sống mãi trong tim”.

Buổi hợp luyện tối 21-8 không chỉ là bước chuẩn bị quan trọng cho lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh, mà còn đem đến cho người dân Thủ đô một không gian thiêng liêng, hào hùng, hun đúc thêm tình yêu quê hương đất nước.

