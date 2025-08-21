Tổng hợp luyện A80: Thời tiết Hà Nội tối nay (21-8) như thế nào?

Tối nay, 21-8, tại Hà Nội diễn ra sự kiện đặc biệt: tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành chuẩn bị Đại lễ A80. Thời tiết tại Hà Nội tối nay thế nào?

Buổi tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành tại Hà Nội (chuẩn bị cho Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam - A80) diễn ra từ 20 giờ hôm nay tại Quảng trường Ba Đình.

Người dân Hà Nội háo hức chờ đón buổi tổng hợp luyện chuẩn bị Đại lễ A80

Sự kiện này thu hút sự quan tâm đặc biệt của người dân cả nước và giới quan sát quốc tế. Từ trưa 21-8, hàng ngàn người đã đổ về khu vực trung tâm Hà Nội để theo dõi buổi tổng hợp luyện.

Từ trưa 21-8, nhiều người đã về khu vực trung tâm Hà Nội để tìm vị trí thuận lợi xem tổng hợp luyện

Dữ liệu vệ tinh tại thời điểm 18 giờ ngày 21-8 cho thấy, khu vực Hà Nội và các tỉnh Đông Bắc bộ từ Cao Bằng, Quảng Ninh đến Ninh Bình chưa có dấu hiệu mưa trong khung giờ từ 18 đến 20 giờ. Tuy nhiên, độ ẩm trong không khí cao, thời tiết khá mát mẻ. Nhiệt độ 28 độ C.

Ảnh vệ tinh khu vực Hà Nội và miền Bắc hồi 18 giờ 30: bầu trời đầy mây

Chiều 21-8, Đài Khí tượng - Thủy văn khu vực Bắc bộ đã phát thông tin về tình hình thời tiết Hà Nội phục vụ cho buổi tổng hợp luyện.

Theo dự báo, trước 19 giờ ngày 21-8, Hà Nội có xác suất mưa là khoảng 65-75% với nhiệt độ dao động 27-29 độ C. Từ 19 giờ đến 22 giờ đêm nay, xác suất mưa giảm còn 55-65%, nhiệt độ 26-27 độ C. Từ 22 giờ đến 1 giờ ngày 22-8, xác suất mưa vẫn duy trì 55-65% và nhiệt độ hạ xuống khoảng 25-27 độ C.

Ảnh radar cho thấy khu vực trung tâm Hà Nội không có dấu hiệu mưa nhưng phía Tây có ổ mây dông xuất hiện. Chụp lúc 18 giờ 30 phút

Đài Khí tượng - Thủy văn khu vực Bắc bộ cũng cảnh báo về các vùng mây đối lưu hình thành trên nhiều khu vực nội và ngoại thành Hà Nội như Thư Lâm, Đông Anh, Tây Hồ, Ba Đình, Hà Đông và Dương Nội.

Trong vài giờ tới, các vùng mây này có khả năng phát triển và di chuyển, gây mưa rào, dông mạnh và có thể xuất hiện lốc, sét, mưa đá cùng gió giật mạnh tại một vài phường nội thành Hà Nội như Yên Hòa, Nghĩa Đô, Giảng Võ.

Các chuyên gia khí tượng cho rằng, với diễn biến thời tiết còn nhiều biến động, các hoạt động luyện tập và di chuyển chuẩn bị cho Đại lễ A80 cần có phương án dự phòng để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho lực lượng tham gia cũng như người dân theo dõi tại hiện trường.

