Khu công viên dự án HDTC: Từng bước hoàn thiện để phục vụ cộng đồng cư dân

Dự án phát triển cơ sở hạ tầng và chỉnh trang khu dân cư An Sương (phường Tân Hưng Thuận, quận 12) có quy mô hơn 66ha do Công ty TNHH MTV Phát triển và Kinh doanh nhà TPHCM (nay là CTCP Phát triển Kinh doanh nhà- HDTC) làm chủ đầu tư theo Quyết định giao đất số 56/QĐ-TTg ngày 12-1-2001 của Thủ tướng Chính phủ.

Sau hơn 22 năm triển khai, đến nay, dự án đã hoàn thành nhiều hạng mục, như trường học, chung cư, nền đất, công trình công cộng… Tuy nhiên, khu công viên trung tâm quy mô 5,3ha với quy hoạch 2ha là đất văn hóa, TDTT, khu vui chơi và 3,3ha là khu công viên công cộng từ nhiều năm qua chưa được chủ đầu tư thực hiện.

Thời gian qua, UBND quận 12 nhận được nhiều phản ánh bức xúc của người dân liên quan việc công viên trung tâm chưa được triển khai. Theo đó, khu vực này tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây mất an ninh trật tự, tệ nạn xã hội, tụ tập buôn bán lấn chiếm lòng lề đường, xả rác bừa bãi, tự ý đốt rác, cỏ nên nhiều lần xảy ra các đám cháy nhưng đã được kịp thời phát hiện và dập tắt.

Ông Nguyễn Minh Chánh, Phó Chủ tịch UBND quận 12 cho biết, thời gian qua UBND quận 12 có mời làm việc nhiều lần và có kiến nghị UBND TPHCM xử lý việc chậm thực hiện của chủ đầu tư. Chính vì vậy, Công ty HDTC đã đề xuất hợp tác với Công ty TNHH Dịch vụ Thiên Hồng Phát mở chợ đêm An Sương. Trong đó, chỉnh trang khu công viên công cộng rộng hơn 3ha để phục vụ cho cư dân địa phương như lối đi bộ, trồng cây xanh, để ghế đá, thiết bị tập thể dục.

Theo ông Nguyễn Minh Chánh, Công ty Thiên Hồng Phát đã triển khai thực hiện các hạng mục theo quy hoạch, gồm chỉnh trang khu công viên chính 3,3ha để phục vụ cộng đồng cư dân địa phương. Khu 2ha quy hoạch văn hóa, thể dục thể thao, khu vui chơi thiếu nhi công ty đầu tư tạm trong thời gian 2 năm với 190 gian hàng ẩm thực được lắp dựng tạm, khu trò chơi cho trẻ, sân khấu ca nhạc ngoài trời phục vụ miễn phí cho người dân hàng đêm.

Theo lãnh đạo quận 12, theo quy định về đầu tư dự án nhà ở, chủ đầu tư phải hoàn thiện các công trình, hạ tầng kỹ thuật - hạ tầng xã hội theo quy hoạch sau đó cơ quan chức năng sẽ nghiệm thu, nếu đạt yêu cầu, địa phương và các cơ quan quản lý chuyên ngành sẽ tiếp nhận, quản lý để phục vụ cộng đồng cư dân. Tuy nhiên khu công viên trung tâm kéo dài hoang hóa, không được đầu tư vừa gây mất an toàn vừa gây ảnh hưởng mỹ quan đô thị. Từ đó, UBND quận nhận thấy việc đề xuất trên không phá vỡ quy hoạch, vừa phù hợp với nhu cầu của đông đảo bà con nhân dân trong khu vực, nhằm tạo ra khu vui chơi giải trí ẩm thực phục vụ đề án phát triển du lịch, khuyến khích phát triển kinh tế đêm của quận 12.

"Đối với khu công viên trung tâm, toàn bộ vỉa hè và các trục chính công viên được đổ bê tông 5m sạch sẽ, rộng rãi. Lắp dựng mới khu vui chơi miễn phí như: sân cát, xích đu, dụng cụ tập thể dục. Ngoài ra, bố trí 77 ghế đá, 10 ghế sắt mỹ thuật. Đầu tư các tiểu cảnh, trang trí khu công viên cho người dân đến tham quan, chụp hình", ông Nguyễn Minh Chánh cho biết.

Bên cạnh 300 cây xanh được các đơn vị trồng trong công viên qua các đợt phát động trồng cây của quận, Công ty TNHH Thiên Hồng Phát có trồng thêm 345 cây tạo cảnh quan và bóng mát cho người dân. Đã trồng trụ điện và gắn điện năng lượng mặt trời để chiếu sáng phần đường nội bộ trong công viên. Lắp đặt 30 bảng đèn trang trí trên cây cột điện. Khu trò chơi thiếu nhi - thanh thiếu niên, khu sân khấu ngoài trời sức chứa 1.000 khán giả, hàng đêm có ca nhạc phục vụ hoàn toàn miễn phí cho người dân. Những ngày qua, mỗi đêm thu hút trên dưới 8.000 lượt dân đến vui chơi, TDTT", ông Chánh cho hay.

Về các gian hàng mua sắm, ẩm thực, chủ đầu tư bố trí 190 gian hàng gồm: 35 gian hàng thương mại và 155 gian hàng ẩm thực. Các gian hàng trên được lắp dựng tạm bằng tôn, có bánh xe đẩy, hoàn toàn không xây dựng kiên cố, không cần cấp phép. Hiện nay, phía doanh nghiệp cho thuê từ 35 - 40 triệu đồng/gian hàng trong vòng 2 năm. Ngoài ra, người thuê trả thêm một khoản phí điện, nước, an ninh trật tự.

Công ty có thuê lực lượng bảo vệ chuyên nghiệp đảm bảo an ninh trật tự, lắp đặt 35 camera an ninh và xây dựng phương án bảo vệ an ninh, trật tự để xử lý khi có tình huống phát sinh. Chợ đêm đã giải quyết được việc làm cho hơn 600 lao động. Trong đó có chính sách cho hộ nghèo, sắp xếp được việc mua bán hàng rong vào khu mua bán đi vào nề nếp. Những người mua bán hàng rong khi thuê sạp được giảm giá thuê 30%.

Ông Nguyễn Minh Chánh cho rằng, trong lúc “chờ” HDTC hoàn thiện công viên theo quy hoạch, quận sẽ tiếp tục kiến nghị lên UBND TPHCM và các sở ngành liên quan có giải pháp để chủ đầu tư hoàn thiện. Còn toàn bộ các hạng mục hiện nay của khu vực “chợ đêm” chỉ là công trình tạm sẽ được tháo dỡ khi các hạng mục chính thức được triển khai. Phần chỉnh trang, xây lắp khu công viên chính tại khu vực 3ha cũng như khu đất văn hóa - TDTT 2ha là từng bước hoàn thiện toàn bộ khu công viên trung tâm, tạo chỗ vui chơi cho người dân cũng như góp phần làm cho dự án khang trang hơn.