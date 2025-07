Theo Bộ Xây dựng, trong quý 2, số dự án nhà ở xã hội và đất nền được cấp phép mới có 58 dự án với quy mô 16.627 căn/lô nền, tăng 28,9% so với quý 1. Số lượng dự án đủ điều kiện đưa vào kinh doanh có 157 dự án với quy mô 52.223 căn/lô nền, tăng 55,4% so với quý 1.

Đối với dự án nhà ở thương mại, trong quý 2 có 22 dự án mới được cấp phép với quy mô 4.425 căn, tăng hơn 15% so với cùng kỳ. Trong đó, tại miền Bắc có 11 dự án, tại miền Trung có 7 dự án, tại miền Nam có 4 dự án. Số dự án đủ điều kiện đưa vào kinh doanh có 87 dự án, tăng gần 20% so với quý 1 và tăng 45,7% so với cùng kỳ năm trước.

Đối với dự án nhà ở xã hội, đến nay, cả nước có 692 dự án đã được triển khai với quy mô 633.559 căn, đạt 59,6% so với chỉ tiêu đã đặt ra tại Đề án xây dựng 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội.

Thông tin từ Bộ Xây dựng cũng cho biết, trong quý 2, lượng giao dịch căn hộ chung cư, nhà ở riêng lẻ tăng 33% so với cùng kỳ năm trước. Giá chung cư tại Hà Nội, TPHCM vẫn ghi nhận mức giá cao nhất trong gần một thập kỷ. Tại Hà Nội, giá bán trung bình đạt 80 triệu đồng/m2, tăng 5,6% so với quý trước, tăng 33% so với cùng kỳ năm trước. Tại TPHCM, giá căn hộ trung bình đạt 89 triệu đồng/m2, không có nhiều biến động so với quý trước nhưng tăng khoảng 36% so với cùng kỳ năm trước.

Theo đánh giá của Bộ Xây dựng, tại TPHCM, một số phân khúc hạng sang tăng giá cục bộ và thiết lập mặt bằng giá mới nhờ lợi thế hạ tầng vượt trội như tuyến metro, vành đai, hầm chui Cát Lái và sự mở rộng của nhiều tuyến đường trọng điểm tại Thủ Thiêm, Thảo Điền, An Phú và Thạnh Mỹ Lợi…

BÍCH QUYÊN