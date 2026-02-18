Kiên cường vượt khó, tạo đà bứt phá vươn tầm

Năm 2025 khép lại chặng đường 5 năm nhiều thử thách nhưng cũng đầy dấu mốc đáng tự hào của đất nước. Thành quả toàn diện trên nhiều lĩnh vực đã gia tăng nguồn sức mạnh nội sinh, củng cố vị thế quốc gia và mở ra kỳ vọng về một giai đoạn phát triển vững chắc, thịnh vượng.

Cánh cửa “tốp 30” không xa

Là năm bản lề cuối giai đoạn 2021-2025, năm 2025 đã khép lại với nhiều dấu ấn nổi bật. Báo cáo của Chính phủ trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 10 - kỳ họp cuối năm 2025, cho thấy nền kinh tế đạt mức phục hồi và tăng trưởng ấn tượng sau “cú sốc kép” của đại dịch và biến động quốc tế khó lường. Quy mô GDP tăng từ 346 tỷ USD (năm 2020) lên khoảng 514 tỷ USD (năm 2025), đưa Việt Nam từ vị trí 37 lên thứ 32 các nền kinh tế lớn trên thế giới. Cánh cửa bước vào nhóm 30 nền kinh tế hàng đầu thế giới chưa bao giờ gần đến vậy.

Năm 2025 cũng là năm khởi sắc về đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Chính phủ đẩy nhanh xây dựng hạ tầng số nền tảng, trong đó có Trung tâm dữ liệu quốc gia và những hệ thống định danh, xác thực điện tử, tạo bước tiến lớn cho quá trình thiết lập chính phủ số, kinh tế số, xã hội số. Chất lượng nguồn nhân lực tiếp tục nâng lên khi tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt khoảng 70%; chỉ số chất lượng đào tạo nghề nằm trong nhóm dẫn đầu ASEAN. Đây là bước tiến dài trong phát triển nguồn nhân lực - một trong 3 đột phá chiến lược mà Đại hội XIII của Đảng đã đề ra.

TPHCM nhìn từ trên cao

Trong lĩnh vực an sinh xã hội, hàng loạt chính sách có ý nghĩa bền vững đã được triển khai, tạo ra những dấu ấn mang tính “để đời”: hơn 334.000 căn nhà tạm, nhà dột nát được xóa bỏ trước thời hạn; hàng trăm ngàn căn nhà ở xã hội được xây dựng; thực hiện nhiều chính sách trợ cấp người cao tuổi không có lương hưu; mở rộng miễn, giảm học phí và tiến tới hoàn thiện lộ trình miễn viện phí cơ bản cho những nhóm yếu thế… Thành quả ấy cho thấy tinh thần “không để ai bị bỏ lại phía sau” đang được hiện thực hóa rõ nét, ngày càng nâng cao chất lượng cuộc sống và tạo sự an tâm trong xã hội.

Đặc biệt, công cuộc sắp xếp lại bộ máy hành chính ở quy mô toàn quốc trong năm 2025 là bước ngoặt mang tính lịch sử. Cả nước đã quyết liệt thực hiện cuộc cách mạng về sắp xếp, tinh gọn tổ chức, bộ máy của hệ thống chính trị từ Trung ương đến địa phương để nâng cao hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả, mở rộng không gian phát triển. Mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, việc tinh gọn đơn vị hành chính còn 34 tỉnh, thành và 3.321 xã, phường, đặc khu trên cả nước sau sắp xếp đã giúp giảm 145.000 biên chế, tiết kiệm 39.000 tỷ đồng chi thường xuyên mỗi năm. Cuộc cải cách đã mở đường cho một nền hành chính hiệu quả hơn, phục vụ tốt hơn khi hơn 30% thủ tục, thời gian xử lý, chi phí được cắt giảm; 100% thủ tục hành chính được thực hiện “phi địa giới” trong phạm vi cấp tỉnh.

Hành trình 5 năm bứt phá

Theo báo cáo của Chính phủ trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 10, có 22/26 chỉ tiêu chủ yếu của kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025 đạt và vượt mục tiêu, trong đó tăng trưởng kinh tế, phát triển xã hội và cải cách hành chính đều đạt bước tiến chưa từng có trong nhiều năm. Trong khi nhiều nền kinh tế lớn còn chật vật phục hồi, Việt Nam vẫn giữ được mức tăng trưởng bình quân 5 năm đạt 6,3%/năm (gần sát mục tiêu 6,5%-7% mà Quốc hội đề ra). Sau mức tăng trưởng 2,55% của năm 2021 do ảnh hưởng dịch bệnh, nền kinh tế đã nhanh chóng lấy lại đà và duy trì tốc độ tăng cao từ năm 2022, trở thành một trong những “điểm sáng” tăng trưởng của khu vực và toàn cầu. Thu ngân sách 5 năm đạt 9,6 triệu tỷ đồng, vượt xa mục tiêu đề ra, phản ánh hiệu quả của điều hành tài khóa và sức bật của nền kinh tế.

Song hành với tăng trưởng kinh tế là sự bứt phá về đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Về hạ tầng, hàng loạt dự án giao thông quan trọng, quy mô lớn được đầu tư, nâng cấp. Đến năm 2025, cả nước có hơn 3.000km đường bộ cao tốc, cơ bản hoàn thành đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông và triển khai xây dựng một số tuyến đường bộ cao tốc trục ngang. Hai cảng biển cửa ngõ quốc tế và nhiều luồng vào cảng lớn được đầu tư nâng cấp. Những công trình cảng hàng không quan trọng được hoàn thành, như cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1… Triển khai xây dựng một số tuyến đường vành đai và đưa vào vận hành một số tuyến đường sắt đô thị tại Hà Nội và TPHCM. Chuẩn bị đầu tư đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam… Hạ tầng phát triển bứt phá, chất lượng được cải thiện đã góp phần làm thay đổi rõ rệt diện mạo đất nước và mở ra không gian phát triển mới.

Chính sách xã hội và an sinh đạt nhiều kết quả rõ nét. Ngành y tế nâng cao chất lượng khám chữa bệnh; chỉ số hạnh phúc quốc gia tăng từ vị trí 83 (năm 2020) lên 46 (năm 2025), phản ánh chất lượng cuộc sống ngày càng nâng cao và niềm tin xã hội được củng cố.

Từ thực tiễn điều hành giai đoạn 2021-2025, có thể thấy những thành quả đạt được trước hết là nhờ bám sát chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước; phản ứng chính sách kịp thời, linh hoạt, hiệu quả, có trọng tâm, trọng điểm; nắm chắc tình hình, chủ động ứng phó với các tình huống phát sinh. Các ngành, các cấp đã chú trọng phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và tinh thần tự lực, tự cường; xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ; huy động hiệu quả mọi nguồn lực, tận dụng tốt các cơ hội để phát triển kinh tế - xã hội.

Những chủ trương, chính sách xuất phát từ nguyện vọng, lợi ích chính đáng và hạnh phúc của nhân dân đã khơi dậy tinh thần cống hiến, ý chí tự lực, tự cường; nuôi dưỡng khát vọng đổi mới sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám đương đầu với khó khăn thách thức, dám quyết liệt hành động và chịu trách nhiệm vì lợi ích chung. Chính sức mạnh cộng hưởng đó đã tạo nên những thành quả ấn tượng, tạo đà phát triển mới cho đất nước.

Nhiều nhóm hàng công nghiệp của nước ta hiện có kim ngạch xuất khẩu trên 10 tỷ USD. Trong lĩnh vực nông nghiệp, có 11 mặt hàng đạt kim ngạch xuất khẩu trên 1 tỷ USD, trong đó có 7 nhóm mặt hàng đạt trên 3 tỷ USD. Nông sản Việt Nam hiện có mặt ở trên 200 quốc gia và vùng lãnh thổ, nhiều loại nông sản của nước ta thuộc nhóm dẫn đầu thế giới.

BẢO VÂN