Kiên Giang: Bắt đối tượng có lệnh truy nã đặc biệt toàn quốc về hành vi giết người

Ngày 9-3, Công an phường An Bình, TP Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang đã bàn giao đối tượng Trần Minh Quang (35 tuổi, ngụ thị trấn Cây Dương, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang) cho Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hậu Giang xử lý theo thẩm quyền về hành vi giết người.

Quang chính là đối tượng bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hậu Giang phát lệnh truy nã đặc biệt toàn quốc, về tội giết người. Trước đó, vào khoảng 23 giờ ngày 5-7-2022, Quang rủ bị hại Lê Quốc Ái (42 tuổi) và một số người khác tổ chức nhậu tại cầu Bửu Long, thuộc ấp Phương Thạnh, xã Phương Bình, huyện Phụng Hiệp (tỉnh Hậu Giang).

Đến khoảng 0 giờ sáng, giữa Quang và Ái xảy ra mâu thuẫn, cự cãi dẫn đến đánh nhau. Trong lúc ẩu đả, Quang cầm kéo đâm nhiều nhát vào người Ái, Ái vùng vẫy thoát ra được và chạy trốn xuống mé sông nằm. Tới khi trời sáng, Ái được mọi người phát hiện và trình báo cơ quan công an. Sau đó, Ái được đưa đi cấp cứu, bị thương tật 41%.

Sau khi gây án, Quang cùng gia đình bỏ trốn đến thuê trọ tại phường An Bình, TP Rạch Giá (Kiên Giang) và đi làm thợ hồ. Qua công tác nắm tình hình và bằng các biện pháp nghiệp vụ, Tổ trinh sát hình sự Công an phường An Bình phát hiện Quang là đối tượng truy nã, nên tiến hành bắt giữ tại một công trình xây dựng trên địa bàn TP Rạch Giá vào sáng 9-3. Sau đó làm thủ tục bàn giao đối tượng cho Công an tỉnh Hậu Giang để xử lý theo thẩm quyền.