Kiên Giang: Bắt được 2/6 con cá sấu sổng chuồng tại Công viên Văn hóa An Hòa

Ngày 13-10, ông Lê Quang Nghĩa, Giám đốc công viên văn hóa An Hòa (phường An Bình, TP Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang) cho biết, Công viên văn hóa An Hòa phối hợp với Chi cục Kiểm lâm tỉnh Kiên Giang đã bắt lại được 2/6 con cá sấu bị xổng chuồng từ hồ nuôi của công viên.