Kiên Giang: Bắt giữ tàu chở 80.000 lít dầu lậu

Chiều 16-8, Ban Chỉ huy Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng An Thới (Bộ đội Biên phòng tỉnh Kiên Giang) cho hay vừa bắt giữ tàu đánh cá số hiệu KG.94337.TS do thuyền trưởng Nguyễn Văn Thạch (48 tuổi, ngụ TP Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang) chở theo 80.000 lít dầu DO nhập lậu.

Trước đó, khoảng 1 giờ sáng cùng ngày, Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng An Thới nhận được thông tin có 1 phương tiện vận chuyển lượng lớn dầu lậu từ ngoài khơi đang vào đảo Phú Quốc. Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng An Thới đã báo cáo Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Kiên Giang, đồng thời thành lập tổ công tác chủ động phối hợp với tàu tuần tra của Đồn Biên phòng Thổ Châu triển khai phương án mật phục, chặn bắt.

Đến gần 2 giờ sáng, tổ công tác phát hiện chặn bắt tàu cá nêu trên, trên tàu có 4 thuyền viên, đang di chuyển cách mũi Hanh, vùng biển An Thới khoảng 27 hải lý.

Qua kiểm tra, trên tàu không có ngư lưới cụ và có nhiều ống dẫn dầu, van bơm loại lớn. Tổ công tác yêu cầu chủ phương tiện mở các hầm đựng cá thì phát hiện bên trong các khoang chứa khoảng 80.000 lít dầu DO.

Tại thời điểm kiểm tra, thuyền trưởng không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc số dầu trên. Qua đấu tranh khai thác, ông Nguyễn Văn Thạch khai nhận số dầu DO nói trên mua ngoài khơi để mang về bán lại cho các tàu đánh cá gần đảo Phú Quốc, mỗi lít dầu thu lợi khoảng 800 - 900 đồng.

Từ đầu năm đến nay, các lực lượng chức năng đóng trên vùng biển thuộc tỉnh Kiên Giang (gồm biên phòng, cảnh sát biển…) đã phát hiện khoảng 30 vụ tàu cá chở tổng cộng gần 900.000 lít dầu lậu.