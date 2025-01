Kiên Giang: Khởi tố “cha dượng” hành hạ con riêng của vợ

Ngày 24-1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Tân Hiệp (tỉnh Kiên Giang) cho biết, vừa tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú với đối tượng Nguyễn Văn Ly (32 tuổi, ngụ ấp Thạnh An 1, xã Thạnh Trị, huyện Tân Hiệp) để điều tra về hành vi hành hạ con.