Bắt đối tượng đánh đập dã man người tình cùng con gái

Ngày 21-10, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Chợ Mới (tỉnh An Giang) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Võ Văn Nam (ngụ xã Mỹ An, huyện Chợ Mới) về tội “Cố ý gây thương tích”.

Theo điều tra ban đầu, Nam và chị N.M.H (ngụ huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang) chung sống với nhau như vợ chồng tại nhà của Nam. Khoảng 14 giờ 30 ngày 6-10, nghi ngờ chị H. ngoại tình nên Nam đã đánh chị H. thương tích nặng.

Thấy chị H. ngất xỉu, Nam chở người tình đến Trạm y tế xã Mỹ An khâu vết thương, sau đó tới nhà dì ruột của Nam là Ng.T.T. ở cùng ấp chơi. Tại đây, do còn tức giận nên Nam dùng móc quần áo bằng nhôm tiếp tục đánh chị H. và cháu V. (con riêng của chị H.).

Nam chở hai mẹ con chị H. về nhà. Tới nơi, do nghi ngờ người tình lấy vàng của mình cho người đàn ông khác nên Nam tiếp tục dùng tay, chân, móc quần áo, cán chổi tấn công chị H. và cháu V., đồng thời dùng kéo cắt tóc chị H.. Sau đó, chị H. dẫn con bỏ về nhà dì ruột tại TP Long Xuyên.

Ngày 9-10, mẹ ruột của chị H. đến Công an xã Mỹ An trình báo sự việc, yêu cầu xử lý Nam. Sau đó, Nam đến Công an xã Mỹ An đầu thú.

Theo kết luận giám định pháp y, thương tích do Nam gây ra đối với chị H. là 16%, vượt mức xử lý hình sự nên Công an huyện Chợ Mới đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nam.