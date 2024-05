Kiến nghị Chính phủ giao TPHCM chủ quản xây dựng đường gom dân sinh, cầu vượt ngang đường cao tốc TPHCM - Mộc Bài

Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Lệ điều hành chương trình. Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành thành phố dự chương trình.

Quang cảnh chương trình. Ảnh: VIỆT DŨNG

Trao đổi tại chương trình, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Trần Kim Yến đặt vấn đề, Nghị quyết 98 cho TPHCM các cơ chế để thực hiện một số dự án quan trọng, trong đó có dự án tuyến cao tốc TPHCM - Mộc Bài. Vậy lãnh đạo thành phố đã thực hiện những nội dung gì để dự án sớm khởi công?

Về nội dung này, Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Lệ thông tin, Quốc lộ 22 đã quá chật hẹp so với nhu cầu giao thông hiện tại. Hầu như ngày nào đoạn từ ngã tư Bến xe An Sương đến cầu An Hạ đều ùn ứ vào giờ cao điểm. Vì vậy, việc đẩy nhanh thực hiện tuyến đường cao tốc TPHCM - Mộc Bài là vô cùng cấp thiết.

Theo đồng chí, dự án tuyến cao tốc TPHCM - Mộc Bài không chỉ kết nối TPHCM với Tây Ninh mà còn kết nối vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, mở ra cửa ngõ thông thương với khu vực Đông Nam Á. HĐND TPHCM đã thông qua cơ cấu nguồn vốn để đầu tư dự án này theo phương thức đối tác công tư. Đây là một trong những dự án hạ tầng trọng điểm của TPHCM và tỉnh Tây Ninh; đã có các nghị quyết đồng thuận của TPHCM và tỉnh Tây Ninh.

Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Lệ trao đổi tại chương trình. Ảnh: VIỆT DŨNG

Trao đổi thêm, Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi cho biết, dự án cao tốc TPHCM - Mộc Bài với tổng chiều dài khoảng 51km (khoảng 25km qua địa bàn TPHCM và 26km qua tỉnh Tây Ninh). Đây là dự án cấp A do Thủ tướng phê duyệt chủ trương đầu tư, xây dựng theo tiêu chuẩn đường cao tốc, vận tốc thiết kế 120 km/h với 4 làn xe.

Dự án này gồm 4 dự án thành phần gồm: xây dựng đường cao tốc TPHCM – Mộc Bài; đầu tư xây dựng đường gom dân sinh, cầu vượt ngang đường cao tốc; bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án cao tốc đoạn qua TPHCM; bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án cao tốc đoạn qua Tây Ninh.

Khi hoàn thành, dự án được kỳ vọng sẽ giải quyết cơ bản các vấn đề bức xúc về giao thông như chia sẻ lưu lượng xe đi vào tuyến Quốc lộ 22, giảm thời gian lưu thông của các phương tiện và tăng năng lực vận chuyển hàng hóa, hành khách đi – đến TPHCM.

Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi trao đổi tại chương trình. Ảnh: VIỆT DŨNG

Đồng thời, tăng tính liên kết giữa các đường Vành đai 3, Vành đai 4 của TPHCM với Tây Ninh và nối tiếp tuyến cao tốc Gò Dầu - Xa Mát trong tương lai để mở thông tuyến Xuyên Á, kết nối vùng Đông Nam Á. Qua đó, mở thông cánh cửa phía Tây Bắc của TPHCM, đồng thời kết nối giữa phía Đông với phía Tây. Bên cạnh đó, phát triển quỹ đất hai bên tuyến cao tốc và vùng phụ cận, tạo nguồn lực đầu tư cho phát triển vùng Đông Nam bộ.

Về tiến độ, TPHCM đã trình hồ sơ cho các cơ quan Trung ương để thẩm định, trình Thủ tướng phê duyệt. Tại hội nghị Hội đồng vùng Đông Nam bộ vào ngày 5-5 tại Tây Ninh, Thủ tướng đã chỉ đạo sẽ phê duyệt chủ trương đầu tư cho dự án này trước ngày 15-5.

Dự kiến sau khi Thủ tướng phê duyệt chủ trương đầu tư, TPHCM với tư cách được giao chuẩn bị hồ sơ sẽ khẩn trương hoàn thiện dự án, phê duyệt dự án trước cuối tháng 9. Sau đó tiến hành các công việc giải phóng mặt bằng, lựa chọn nhà đầu tư… để khởi công dự án trước ngày 30-4-2025.

Các đại biểu dự chương trình. Ảnh: VIỆT DŨNG

Trong này có dự án thành phần 2 xây dựng đường gom dân sinh, cầu vượt ngang đường cao tốc, TPHCM kiến nghị Chính phủ giao cho thành phố làm cơ quan chủ quản. TPHCM đang rà soát lại các điều kiện và phấn đấu khởi công trong năm 2024.

Hiện TPHCM cùng Tây Ninh phối hợp chặt chẽ, thường xuyên để làm việc với các cơ quan Trung ương trình Thủ tướng. Đối với TPHCM, từ tháng 7-2023, TPHCM đã có các nghị quyết cũng như bố trí từ ngân sách thành phố 2.900 tỷ đồng cho dự án này. Đây cũng là dự án đầu tiên TPHCM triển khai khi thực hiện Nghị quyết 98. Tức là TPHCM được sử dụng ngân sách của mình để hỗ trợ cho dự án vùng, liên vùng.

Thời gian tới, TPHCM tiếp tục phối hợp triển khai về hồ sơ, chuẩn bị các điều kiện để thực hiện dự án này. TPHCM kiến nghị Thủ tướng cho áp dụng các cơ chế như đường Vành đai 3 cũng như một số cơ chế khác để hai địa phương thực hiện dự án. Chủ tịch UBND TPHCM cho biết, nếu thực hiện đúng tiến độ, dự án sẽ khởi công trước ngày 30-4-2025 và phấn đấu hoàn thành vào cuối năm 2027.

NGÔ BÌNH