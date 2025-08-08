Thông tin kinh tế

Tự giới thiệu

Công bố thông tin Dự án đầu tư xây dựng Nhà ở xã hội Hòa Phú

.

1. Tên dự án: Dự án đầu tư xây dựng Nhà ở xã hội Hòa Phú.

Tên các dự án thành phần:

- Dự án thành phần 1;

- Dự án thành phần 2;

- Dự án thành phần 3;

- Dự án thành phần 4.

2. Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Công nghiệp Nam Kim.

3. Địa điểm xây dựng dự án: phường Bình Dương, Thành phố Hồ Chí Minh.

4. Địa chỉ liên lạc: Lô TT, Dịch vụ Hành chính, Khu công nghiệp Phú Tân, phường Bình Dương, Thành phố Hồ Chí Minh.

5. Địa chỉ nộp đơn đăng ký:

Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Công nghiệp Nam Kim

Địa chỉ: Lô TT, Dịch vụ Hành chính, Khu công nghiệp Phú Tân, phường Bình Dương, Thành phố Hồ Chí Minh.

6. Tiến độ thực hiện dự án:

- Dự án thành phần 1: Từ Quý II/2024 đến Quý III/2025;

- Dự án thành phần 2: Từ Quý III/2025 đến Quý III/2027;

- Dự án thành phần 3: Từ Quý III/2027 đến Quý III/2030;

- Dự án thành phần 4: Từ Quý III/2027 đến Quý III/2032.

7. Quy mô dự án:

- Toàn bộ dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội Hòa Phú có diện tích đất sử dụng: 266.968,7 m2 (khoảng 26,7 ha), Quy mô dân số: khoảng 8.326 người

8. Số lượng và diện tích các căn nhà ở xã hội:

- Nhà ở xã hội liền kề: số lượng 1.376 căn, trong đó:

+ Dự án thành phần 1: 349 căn;

+ Dự án thành phần 2: 518 căn;

+ Dự án thành phần 3: 509 căn;

(Kèm theo danh sách diện tích của từng căn nhà ở xã hội liền kề)

- Căn hộ Nhà ở xã hội - Dự án thành phần 4: 1.654 căn.

(Danh sách diện tích của từng căn hộ được cập nhật chính thức thông tin sau)

9. Thời gian bắt đầu nhận đơn đăng ký: từ ngày 15/3/2025.

- Ngày làm việc: từ thứ 2 đến thứ 6.

- Giờ làm việc: Sáng từ 8h00 – 12h00. Chiều từ 13h00 – 17h00.

10. Thời gian kết thúc nhận đơn:

- Dự án thành phần 1: 30/4/2025;

- Dự án thành phần 2: 10/5/2025;

- Dự án thành phần 3: 15/5/2025;

- Dự án thành phần 4: 30/6/2026.

11. Hồ sơ đăng ký mua sản phẩm nhà ở xã hội theo quy định tại:

Căn cứ Nghị định 100/2024/NĐ-CP ngày 26/07/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Nhà ở về phát triển và quản lý nhà ở xã hội

Thông tư số 05/2024/TT-BXD ngày 31/7/2024 của Bộ Xây dựng Quy định chi tiết một số điều của Luật Nhà ở.

Trân trọng!

Từ khóa

NHÀ Ở XÃ HỘI HÒA PHÚ

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Phó Tổng Biên tập Phụ trách: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Thành Lợi, Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương

Thư ký Tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: (028) 3.9294.069, 3.9294.068

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn