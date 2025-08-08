Công bố thông tin Dự án đầu tư xây dựng Nhà ở xã hội Hòa Phú

1. Tên dự án: Dự án đầu tư xây dựng Nhà ở xã hội Hòa Phú.

Tên các dự án thành phần:

- Dự án thành phần 1;

- Dự án thành phần 2;

- Dự án thành phần 3;

- Dự án thành phần 4.

2. Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Công nghiệp Nam Kim.

3. Địa điểm xây dựng dự án: phường Bình Dương, Thành phố Hồ Chí Minh.

4. Địa chỉ liên lạc: Lô TT, Dịch vụ Hành chính, Khu công nghiệp Phú Tân, phường Bình Dương, Thành phố Hồ Chí Minh.

5. Địa chỉ nộp đơn đăng ký:

Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Công nghiệp Nam Kim

Địa chỉ: Lô TT, Dịch vụ Hành chính, Khu công nghiệp Phú Tân, phường Bình Dương, Thành phố Hồ Chí Minh.

6. Tiến độ thực hiện dự án:

- Dự án thành phần 1: Từ Quý II/2024 đến Quý III/2025;

- Dự án thành phần 2: Từ Quý III/2025 đến Quý III/2027;

- Dự án thành phần 3: Từ Quý III/2027 đến Quý III/2030;

- Dự án thành phần 4: Từ Quý III/2027 đến Quý III/2032.

7. Quy mô dự án:

- Toàn bộ dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội Hòa Phú có diện tích đất sử dụng: 266.968,7 m2 (khoảng 26,7 ha), Quy mô dân số: khoảng 8.326 người

8. Số lượng và diện tích các căn nhà ở xã hội:

- Nhà ở xã hội liền kề: số lượng 1.376 căn, trong đó:

+ Dự án thành phần 1: 349 căn;

+ Dự án thành phần 2: 518 căn;

+ Dự án thành phần 3: 509 căn;

(Kèm theo danh sách diện tích của từng căn nhà ở xã hội liền kề)

- Căn hộ Nhà ở xã hội - Dự án thành phần 4: 1.654 căn.

(Danh sách diện tích của từng căn hộ được cập nhật chính thức thông tin sau)

9. Thời gian bắt đầu nhận đơn đăng ký: từ ngày 15/3/2025.

- Ngày làm việc: từ thứ 2 đến thứ 6.

- Giờ làm việc: Sáng từ 8h00 – 12h00. Chiều từ 13h00 – 17h00.

10. Thời gian kết thúc nhận đơn:

- Dự án thành phần 1: 30/4/2025;

- Dự án thành phần 2: 10/5/2025;

- Dự án thành phần 3: 15/5/2025;

- Dự án thành phần 4: 30/6/2026.

11. Hồ sơ đăng ký mua sản phẩm nhà ở xã hội theo quy định tại:

Căn cứ Nghị định 100/2024/NĐ-CP ngày 26/07/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Nhà ở về phát triển và quản lý nhà ở xã hội

Thông tư số 05/2024/TT-BXD ngày 31/7/2024 của Bộ Xây dựng Quy định chi tiết một số điều của Luật Nhà ở.

Trân trọng!