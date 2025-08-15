Ford Việt Nam 30 năm vững bước cùng đam mê, kiến tạo giá trị bền vững

Ford Việt Nam kỷ niệm 30 năm hiện diện và phát triển tại thị trường Việt Nam với sự kiện ra mắt mẫu Ford Territory phiên bản mới và giới thiệu mẫu xe thuần điện đầu tiên của Ford – Mustang Mach-E. Cũng trong dịp này, Ford hợp tác cùng hệ thống Đại lý và Ford Philanthropy để triển khai sáng kiến trách nhiệm xã hội toàn cầu mới mang tên Building Together. Chương trình này củng cố cam kết của Ford trong việc phát triển cộng đồng và tạo ra những thay đổi tích cực tại Việt Nam.

“Kể từ năm 1995, khi trở thành hãng xe Mỹ đầu tiên đầu tư vào Việt Nam, Ford đã bền bỉ hiện diện như một minh chứng sống động cho cam kết sâu sắc với thị trường đầy tiềm năng này. Hôm nay, cam kết ấy mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Chúng tôi tự hào giới thiệu không chỉ một, mà hai mẫu xe mới đầy cuốn hút tới khách hàng Việt Nam, trong đó có mẫu xe thuần điện Mustang Mach-E. Đây không chỉ là giới thiệu sản phẩm mới, mà còn là lời khẳng định niềm tin của chúng tôi vào một tương lai sôi động và đầy hứng khởi cho Ford tại Việt Nam, thúc đẩy đổi mới và di chuyển bền vững.” Ông Jeff Marentic, Chủ tịch Ford International Markets Group chia sẻ.

Bứt phá đổi mới

Hướng tới hành trình 30 năm tiếp theo, Ford giới thiệu hai mẫu xe Ford Territory phiên bản mới và Mustang Mach-E huyền thoại, khẳng định cam kết đổi mới và nâng cao trải nghiệm người dùng.

Ford Territory phiên bản sở hữu thiết kế nâng cấp tinh tế, khả năng kết nối hiện đại và tiện nghi vượt trội, đáp ứng nhu cầu của người dùng đô thị. Phần đầu xe nổi bật với cụm đèn trước LED toàn phần, lưới tản nhiệt và cản trước, khoang nội thất rộng rãi với cổng sạc cho cả hai hàng ghế, và màn hình trung tâm 12,3 inch hỗ trợ Apple CarPlay và Android Auto.

Với Mustang Mach-E, đây là dòng xe thể hiện tầm nhìn của Ford về di chuyển thông minh, điện hóa tại Việt Nam. Mẫu xe được trang bị các công nghệ tiên tiến gồm hệ thống hỗ trợ lái toàn diện, quản lý hoạt động thông minh và tính năng kết nối vượt trội. “Với dung lượng pin 88 kWh và quãng đường di chuyển 550 km, Mach-E đủ sức đáp ứng nhu cầu đi lại hàng ngày hay những chuyến đi chơi cuối tuần như từ Hà Nội tới Quảng Bình chỉ với một lần sạc. Mach-E mang đến hiệu suất đậm chất Mustang, kết hợp giữa hiệu năng và công nghệ của xe điện.” Ông Tom Somerville, Giám đốc Tiếp thị xe điện Tập đoàn Ford Motor chia sẻ.

Cả 2 mẫu xe Ford Territory phiên bản mới và Mustang Mach-E sẽ chính thức bàn giao tới khách hàng ra tại Việt Nam vào cuối tháng 9 năm 2025, mở rộng phổ sản phẩm và khởi đầu hành trình điện hóa của Ford tại Việt Nam, thể hiện cam kết đổi mới và phát triển trong thị trường.

Ford đã xây dựng cộng đồng người dùng gắn kết thông qua các hoạt động tương tác, hình thành tinh thần đặc trưng của Ford, nơi mối quan hệ giữa thương hiệu và khách hàng vượt lên lên trên giá trị của một chiếc xe, trở thành sự gắn bó bền lâu.

Sáng kiến “Cùng nhau xây đắp”

Việt Nam trở thành thị trường đầu tiên ngoài Bắc Mỹ triển khai sáng kiến toàn cầu “Cùng nhau xây đắp” (“Building Together”), chương trình kết hợp giữa Ford Philanthropy, Ford và mạng lưới đại lý trong nỗ lực chung tay hỗ trợ cộng đồng. Sáng kiến cũng khuyến khích các câu lạc bộ chủ xe Ford, các tổ chức phi lợi nhuận và tình nguyện viên cùng góp sức mang đến những đóng góp thiết thực và bền vững cho xã hội.

“Tại Việt Nam, chúng tôi sẽ hợp tác với AIP Foundation, một tổ chức cộng đồng đã hoạt động từ năm 1999, để triển khai các chương trình đào tạo an toàn và hỗ trợ cộng đồng nâng cao khả năng phòng chống, ứng phó thiên tai.

Chúng tôi cũng sẽ tài trợ học bổng thông qua Chương trình Kỹ thuật viên Ô tô Ford, đào tạo thế hệ kỹ thuật viên tương lai.” Bà Mary Culler – Chủ tịch Ford Philanthropy chia sẻ.

Đồng thời trong chương trình, Ford ra mắt nền tảng Ford Volunteer Hub, nơi nhân viên Ford Việt Nam có thể tìm kiếm và đăng ký các hoạt động thiện nguyện, lan tỏa tinh thần sẻ chia.

Ba mươi năm kiến tạo dấu ấn

Ford Việt Nam đã đầu tư hơn 200 triệu USD trong ba thập kỷ qua, bao gồm khoản đầu tư 82 triệu USD mở rộng nhà máy lắp ráp Hải Dương vào năm 2022, tăng gấp ba công suất lên 40.000 xe/năm.

Nhà máy Hải Dương hiện có hơn 1.200 lao động, 90% là người lao động địa phương với 20% là lao động nữ. Tại hệ thống 56 đại lý và chi nhánh, Ford đã tạo ra gần 7.000 việc làm trực tiếp và gián tiếp, đóng góp mạnh mẽ cho sự phát triển ngành ô tô Việt Nam.

Chiến lược phát triển sản phẩm của Ford luôn dựa trên nhu cầu thị trường và xu hướng di chuyển, từ những mẫu xe biểu tượng ban đầu như Laser và EcoSport, đến các sản phẩm chủ lực hiện nay như Ranger, Everest, Transit và Territory.

Tới nay, ba trong số bốn sản phẩm chủ lực của Ford dẫn đầu phân khúc của mình. Ranger thống lĩnh phân khúc bán tải, Transit dẫn đầu xe thương mại, và Everest nằm trong top SUV cỡ trung được yêu thích. Territory nhanh chóng trở thành mẫu SUV đô thị hạng C bán chạy thứ hai trong phân khúc kể từ khi ra mắt.

Việt Nam là thị trường đầu tiên triển khai dịch vụ sửa chữa lưu động 4 giờ hoặc miễn phí, hiện đã có tại Hà Nội và TP.HCM. Ford cũng liên tục đầu tư vào hạ tầng kỹ thuật số và giải pháp di chuyển như ứng dụng FordPass, giúp khách hàng quản lý trải nghiệm sở hữu xe một cách thuận tiện.

“Bên cạnh sản phẩm chất lượng, chúng tôi cam kết mang đến cho khách hàng trải nghiệm sở hữu theo quy chuẩn toàn cầu và hơn thế nữa.

Cột mốc 30 năm là minh chứng cho hành trình bền bỉ của Ford tại Việt Nam, đồng thời là bàn đạp để chúng tôi bước vào tương lai với những bước tiến mạnh mẽ hơn. Chúng tôi sẽ tiếp tục thúc đẩy đổi mới, nâng cao trải nghiệm khách hàng, và đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam. Đam mê sẽ luôn là động lực cho mọi nỗ lực của chúng tôi từ phát triển sản phẩm, dịch vụ đột phá đến hoạt động ý nghĩa vì cộng đồng.” Ông Ruchik Shah, Tổng Giám đốc Ford Việt Nam chia sẻ.

NH.NG