BỐ CÁO THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ THÁI THANH HẢI

- Địa chỉ: Thửa 1053 - 1054, tờ bản đồ 47, đường số 5, tổ 1, khu phố 3, phường Tân Uyên, TPHCM

- Điện thoại: 0918 587 988

- Email: info@hailawyers.com.vn - Website: www.hailawyers.com.vn

- Người đại diện theo pháp luật: Thái Thanh Hải

- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Tổ 2, khu phố 1, phường Tân Uyên, TPHCM

- Nơi ở hiện nay: Tổ 2, khu phố 1, phường Tân Uyên, TPHCM

- Thẻ Luật sư số: 405/LS - Ngày cấp: 01-8-2010

- Là thành viên Đoàn Luật sư: tỉnh Bình Dương (nay là TPHCM)

- Chức vụ: Trưởng Văn phòng

- Giấy đăng ký hoạt động số: 79.2007.01.4885/TP/ĐKHĐ do Sở Tư pháp TPHCM cấp lần đầu ngày 09/08/2007, cấp lại lần 04 vào ngày 21/07/2025

