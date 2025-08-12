Công ty Giải pháp Ánh sáng Luvia: Ký kết hợp tác chiến lược cùng Huayi & Diva Luce

Ngày 11-8-2025, Công ty Giải pháp Ánh sáng Luvia đã ký kết hợp tác chiến lược cùng hai thương hiệu hàng đầu thế giới về ánh sáng là Huayi và Diva Luce. Chính vì vậy Luvia cam kết mang đến giải pháp ánh sáng chuẩn quốc tế, đồng hành cùng các công trình kiến trúc Việt trên hành trình vươn tầm.

Sự kiện lần này được tổ chức với ba mục tiêu chiến lược rõ ràng: Ra mắt Luvia như một đơn vị cung cấp giải pháp chiếu sáng đồng bộ, mang đến trải nghiệm ánh sáng chuẩn quốc tế, cá nhân hóa theo từng công trình và phong cách thiết kế. Đồng thời đánh dấu lễ ký kết hợp tác chính thức với Huayi và Diva Luce – hai thương hiệu hàng đầu thế giới nhằm khẳng định vai trò phân phối độc quyền của Luvia tại thị trường Việt Nam và mở rộng cánh cửa kết nối với tinh hoa ánh sáng toàn cầu. Bên cạnh đó là hoạt động tăng cường nhận diện thương hiệu, kết nối đối tác và cộng đồng kiến trúc sư thông qua networking và truyền thông đồng bộ để xây dựng hình ảnh chuyên nghiệp.

Sự hợp tác giữa Luvia cùng Huayi và Diva Luce không chỉ mở ra một hướng đi mới cho ngành chiếu sáng, mà còn góp phần định hình lại thị trường Việt Nam – nơi ánh sáng không còn là kỹ thuật, mà trở thành ngôn ngữ của cảm xúc và đẳng cấp kiến trúc.

Với chủ đề đầy cảm hứng “Hành trình ánh sáng – Kiến tạo không gian sống”, sự kiện khẳng định sứ mệnh lâu dài của Luvia: không chỉ cung cấp thiết bị chiếu sáng mà còn đồng hành cùng kiến trúc sư, nhà thiết kế và chủ đầu tư trong hành trình thắp sáng không gian sống.

Sự kiện ra mắt Luvia không dừng lại ở một hoạt động ra mắt, mà là khởi đầu cho một tư duy chiếu sáng mới. Định hướng phát triển của Luvia chính là trở thành thương hiệu tiên phong trong lĩnh vực phân phối thiết bị chiếu sáng truyền cảm hứng, kiến tạo giải pháp ánh sáng giàu thẩm mỹ, cá nhân hóa và có chiều sâu cảm xúc cho từng không gian.”

Luvia cam kết cung cấp giải pháp chiếu sáng toàn diện, đồng hành cùng cộng đồng kỹ sư, kiến trúc sư, nhà thiết kế và đối tác chuyên nghiệp trên hành trình kiến tạo không gian sống đậm bản sắc, giàu cảm xúc.

L.T