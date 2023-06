Kinh tế New Zealand rơi vào suy thoái kỹ thuật

Hãng CNBC đưa tin, kinh tế New Zealand đã rơi vào suy thoái kỹ thuật. Theo dữ liệu vừa được công bố, kinh tế New Zealand trong quý 1-2023 suy giảm 0,1%, sau khi đã ghi nhận mức giảm 0,7% trong quý 4-2022. Các số liệu trên đồng nghĩa nền kinh tế New Zealand đã rơi vào suy thoái kỹ thuật với 2 quý tăng trưởng âm liên tiếp.