Kinh tế TPHCM tạo đà bứt phá

Trong giai đoạn 2020-2025, TPHCM đã đi qua một chặng đường đặc biệt, khi vừa phải đối mặt với những cú sốc chưa từng có từ đại dịch Covid-19, vừa đảm nhận vai trò đầu tàu dẫn dắt tăng trưởng của cả nước trong bối cảnh kinh tế toàn cầu nhiều biến động.

Từ điểm xuất phát đầy thách thức đầu nhiệm kỳ, TPHCM từng bước phục hồi và lấy lại đà tăng trưởng. Đến năm 2025, quy mô GRDP của thành phố ước đạt khoảng 3,03 triệu tỷ đồng, tăng hơn 1,5 lần so với năm 2020, tiếp tục đóng góp khoảng 23%-24% GDP cả nước.

Thu nhập bình quân đầu người duy trì ở mức cao, gấp khoảng 1,7 lần bình quân chung, phản ánh năng lực tạo ra của cải và chất lượng tăng trưởng được cải thiện theo thời gian. Đây là kết quả của quá trình phục hồi sản xuất, kinh doanh, tái cơ cấu kinh tế và mở rộng không gian tăng trưởng trong bối cảnh nhiều biến động.

Đáng chú ý, TPHCM vẫn giữ vai trò trụ cột về thu ngân sách quốc gia, khi tổng thu ngân sách giai đoạn 2020-2025 đạt gần 737.000 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng lớn trong tổng thu cả nước, tạo nguồn lực quan trọng để Trung ương và thành phố triển khai nhiều nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Hoạt động xuất nhập khẩu tiếp tục là một trụ cột quan trọng trong tăng trưởng của thành phố. Kim ngạch xuất nhập khẩu trong nhiệm kỳ ước đạt hơn 181 tỷ USD, chiếm trên 23% tổng kim ngạch cả nước. TPHCM là cửa ngõ giao thương lớn, đóng vai trò trung tâm logistics, trung chuyển hàng hóa của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam và cả nước, góp phần duy trì chuỗi cung ứng và năng lực cạnh tranh quốc gia trong bối cảnh thương mại toàn cầu nhiều biến động.

Song song đó, môi trường đầu tư kinh doanh của thành phố tiếp tục được cải thiện, giữ vững sức hút đối với dòng vốn đầu tư trong và ngoài nước. Nhiều dự án FDI trong những lĩnh vực công nghiệp chế biến, công nghệ cao, dịch vụ chất lượng cao được triển khai, góp phần tạo việc làm, nâng cao năng lực sản xuất và thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng giá trị gia tăng cao hơn. Việc thúc đẩy đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp và kinh tế số đã từng bước hình thành những động lực tăng trưởng mới cho thành phố.

Đường Võ Văn Kiệt kết nối khu trung tâm TPHCM với Khu đô thị Thủ Thiêm, góp phần mở rộng không gian phát triển và thu hút đầu tư. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Một điểm nhấn quan trọng khác của nhiệm kỳ là đầu tư phát triển hạ tầng. Nhiều công trình giao thông, đô thị trọng điểm được triển khai và hoàn thành, góp phần cải thiện khả năng kết nối, giảm áp lực hạ tầng và mở rộng không gian phát triển. Việc đưa tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) vào vận hành đã đánh dấu bước chuyển quan trọng trong phát triển giao thông công cộng hiện đại; tạo tiền đề cho việc hình thành mạng lưới đường sắt đô thị trong giai đoạn tới. Cùng với đó, hàng loạt dự án giao thông liên vùng, chỉnh trang đô thị, hạ tầng xã hội được đầu tư đã góp phần nâng cao chất lượng sống và năng lực cạnh tranh của thành phố.

Năm 2026, TPHCM đặt ra các chỉ tiêu kinh tế: Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) trên 10%; GRDP/người đạt 9.800 USD; tổng vốn đầu tư xã hội chiếm bình quân khoảng 30% trong GRDP; tỷ trọng kinh tế số chiếm từ 30% GRDP... Thành phố cũng đặt mục tiêu năm 2026, chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) xếp hạng 10/34 tỉnh, thành; Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) xếp hạng 5/34 tỉnh, thành.

Trong suốt nhiệm kỳ, TPHCM cũng thể hiện rõ định hướng chuyển đổi mô hình tăng trưởng, đặt trọng tâm vào khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Kinh tế số từng bước gia tăng tỷ trọng trong GRDP, nhiều lĩnh vực dịch vụ, thương mại, tài chính, logistics được số hóa mạnh mẽ, tạo ra không gian phát triển mới cho doanh nghiệp và nền kinh tế đô thị. Đây được xem là nền tảng quan trọng để thành phố thích ứng với xu hướng phát triển xanh, thông minh và bền vững trong giai đoạn tiếp theo.

Những bước phát triển về kinh tế của TPHCM trong nhiệm kỳ 2020-2025 vừa qua đã tạo nên nền tảng, tiền đề quan trọng cho chặng đường phát triển mới. Đồng thời mở ra dư địa và niềm tin để TPHCM bước vào giai đoạn 2025-2030 với khát vọng tăng trưởng nhanh, bền vững và có chiều sâu hơn, xứng đáng với vị thế trung tâm kinh tế, tài chính và đổi mới sáng tạo của cả nước.

Theo TS. Trương Minh Huy Vũ, Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển TPHCM, để đạt được mức tăng trưởng trên 10% thì ngay từ đầu năm 2026, TPHCM khẩn trương cụ thể hóa Nghị quyết 98 sửa đổi vừa được Quốc hội thông qua bằng các dự án, công trình lớn, trọng điểm như hệ thống đường sắt đô thị, đường Vành đai, cao tốc kết nối trung tâm thành phố đến sân bay Long Thành. Cùng với đó, Thành phố tập trung quản lý, khai thác và sử dụng hiệu quả tài nguyên, thúc đẩy chuyến đổi xanh; chủ động tăng cường bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu; nâng cao hiệu quả công tác giảm ngập nước; Quản lý, sử dụng hiệu quả tài nguyên; phát huy nguồn lực đất đai. Thực hiện đồng bộ, hiệu quả các giải pháp cải thiện chất lượng không khí, xử lý rác thải, nước thải. Đẩy mạnh công tác kiểm soát ô nhiễm, cải thiện chất lượng môi trường, đẩy mạnh phát triển mảng xanh đô thị.

KHÁNH CHÂU